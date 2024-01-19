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۲۹ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۰۸

امام جمعه رودان:

حضور مدیران کل استانی در شهرستان رودان ضعیف است

حضور مدیران کل استانی در شهرستان رودان ضعیف است

رودان- امام جمعه رودان گفت: حضور در بین مردم و گفت‌وگو با آنها مطالبه رهبر عالیقدر و مورد تاکید رییس جمهور است اما متاسفانه حضور مدیران کل استانی در رودان ضعیف است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد بارانی در خطبه‌های نماز جمعه شهرستان در مسجد میرکمال الدین برگزار شد با تبریک میلاد فرخنده امام جوادالائمه علیه السلام اظهار داشت: امام علیه السلام میدان دار و مجاهد در خط مقدم جهاد تبیین در دوران اختناق بود و حضرت از هر فرصتی برای تبلیغ و تبیین معارف دینی استفاده می‌کردند و این در حالی بود که فضای سرکوب و اختناق در دوران ایشان شدیدتر بود.

وی برگزاری مناظرات و تربیت شاگرد را از مهمترین اقدامات امام نهم در راستای جهاد تببین برشمرده و تصریح کرد: حضرت علاوه بر برگزاری مناظرات علمی و سیاسی با عالمان حکومتی و گردآوری شاگردان امام هشتم؛ خود نیز به تربیت شاگرد پرداخت و هر کدام از این افراد توانستند در سراسر سرزمین اسلامی به عنوان مروج افکار سیاسی و مبارزاتی شیعه فعالیت کنند.

حجت الاسلام بارانی بهره گیری در سیره امام نهم را ضرورت مهم جامعه اسلامی ارزیابی و تاکید کرد: امروز با وجود موج بزرگ شبهات علیه دین و انقلاب باید جامعه دینی به وظیفه خود عمل نماید لذا رهبر عالیقدر انقلاب به عنوان دیده بان بصیر امت اسلامی با مشاهده این صف آرایی خطرناک دشمن دستور جهاد فوری و قطعی تبیین را صادر فرمود و لازم است جامعه مؤمنین به این ندای ولی جامعه لبیک گفته و اجازه ندهیم دشمن اعتقادات اسلامی و انقلابی جوانان ما را تضعیف کند.

امام جمعه شهرستان رودان با اشاره به دیدار اخیر ائمه جمعه کشور با مقام معظم رهبری ضمن ابلاغ سلام سرشار از مهر و محبت و اظهار لطف و محبت امام المسلمین به مردم مؤمن و شریف رودان به نقش مردم در مکتب اسلام و امامین انقلاب تاکید کرده و گفت: دین؛ رهبری و مردم سه ضلع مهم نظام سیاسی اسلام و عوامل شکل گیری حکومت اسلامی هستند و مردم پایه و ستون نظام می‌باشند لذا رهبری عالیقدر مردم را دارای کرامت؛ ارزش؛ قدرتمند و کارساز می‌دانند.

حجت الاسلام بارانی اظهار کرد: حضور مردم در صحنه خنثی کننده همه بحران‌ها و توطئه‌های چهار دهه اخیر انقلاب بوده و تا زمانی که مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور در کنار ولایت ایستاده اند هیچ فتنه‌ای به سرانجام نخواهید رسید.

وی ضمن تاکید بر واگذاری امور به مردم و ضرورت حضور مردم در صحنه افزود: اگر شکوفایی و رشد کشور و رفع مشکلات را می‌خواهیم باید زمینه حضور مردم در میدان‌های مختلف فراهم گردد و الا اگر مردم حضور نداشته باشند هر طرح و اقدامی از طرف مسئولین محکوم به شکست است زیرا مردم نسبت به انقلاب و نظامی که خود ساخته اند احساس مسئولیت می‌کنند.

وی افزود: افراد حاضر در مسؤولیت و افرادی قصد حضور در مناصب کشور را دارند باید خیلی مراقبت کنند و به وظیفه خود به درستی عمل نمایند تا نزد مردم و رهبری و بالاتر نزد خدای متعال شرمنده نباشند زیرا این مردم برای یاری اسلام و انقلاب سنگ تمام گذاشته اند و باید با کار و تلاش شبانه روزی از آنها قدرشناسی کرد.

رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر رودان ضمن تشکر از اقدام شایسته فرماندار و شورای اداری شهرستان در حضور در بخش جغین و دیدار صمیمانه و چهره به چهره با مردم گفت: حضور در بین مردم و گفتگوی با آنها مطالبه رهبر عالیقدر و مورد تاکید رئیس جمهور محترم است اما متأسفانه حضور مدیران کل استانی در رودان ضعیف است و در این چند ماهه حضور مطلوبی را شاهد نبوده ایم در حالی که مردم انتظار دیگری از مدیران دولت انقلابی دارند و قطعاً مدیران به این خواسته مردم شریف توجه کنند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی رودان اعتکاف را فرصتی بی نظیر برای عبادت و انس با خدای متعال معرفی و تاکید کرد: اعتکاف یکی از اسرارآمیزترین عبادات است که فرصت اتصال و انس با خدای متعال فارغ از هیاهوی بیرون و ویترین پرزرق و برق دنیا فراهم می‌شود لذا توصیه می‌کنم مؤمنین از این فرصت به خوبی بهره گیرند.

کد مطلب 5998665

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