بارانی: علامه مصباح و حاج قاسم الگوی انسان تراز مکتب علوی بودند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد بارانی در خطبههای نماز جمعه این هفته رودان بیان اینکه ولادت امیرالمؤمنین (ع) نقطه آغاز ولایت الهی و شهادت حاج قاسم سلیمانی و رحلت علامه مصباح یزدی نماد استمرار ولایت در عصر حاضر است، اظهار کرد: این رویدادها پیام روشنی برای جامعه اسلامی دارد و آن ضرورت توجه به شاخصهای انسان مؤمن و تراز در نگاه امیرالمؤمنین (ع) است.
وی با اشاره به حکمت ۲۹۸ نهجالبلاغه تصریح کرد: امیرالمؤمنین (ع) برادری حقیقی را نه بر پایه خون، نژاد یا همشهریگری، بلکه بر اساس ایمان و حرکت به سوی خدا تعریف میکند. این نوع پیوند، پیوندی الهی و ماندگار است که در سلوک شهید حاج قاسم سلیمانی بهوضوح دیده میشد.
بارانی نخستین ویژگی انسان تراز در مکتب علوی را «کوچک دیدن دنیا» دانست و گفت: هرچه دلبستگی انسان به دنیا کمتر باشد، ارزش و عظمت او نزد خداوند و اولیای الهی بیشتر است. سادهزیستی، پرهیز از تشریفات و بیاعتنایی به قدرت، از شاخصههای برجسته زندگی شهید سلیمانی و علامه مصباح یزدی بود.
تواضع در کنار شجاعت؛ ویژگی مشترک اولیای الهی
امام جمعه رودان با تأکید بر اینکه تواضع و خشوع هیچ منافاتی با شجاعت ندارد، اظهار کرد: حاج قاسم در عین روحیه نظامی، انسانی بسیار رئوف و مهربان بود؛ رفتار او با خانواده شهدا، فرزندان شهدا و حتی نگاهش به آسیبهای اجتماعی، نشاندهنده لطافت روحی انسانهای پرورشیافته در مکتب امیرالمؤمنین (ع) است.
وی با اشاره به نامههای شهید سلیمانی افزود: حاج قاسم بارها تأکید میکرد که خود را نه برای قدرت، بلکه برای انجام تکلیف الهی و دفاع از مظلومان میداند. او سلاح به دست گرفت تا در برابر آدمکشان بایستد، نه برای آدمکشی؛ و دفاعش محدود به شیعه یا مسلمان نبود، بلکه همه مظلومان عالم را دربرمیگرفت.
دشمن از نام حاج قاسم میگریخت
بارانی با بیان اینکه شجاعت حاج قاسم ریشه در ایمان عمیق او داشت، گفت: نام حاج قاسم لرزه بر اندام دشمنان میانداخت، اما در میان نیروهای خودی مظهر محبت، صمیمیت و وحدت بود. دشمنان بهخوبی میدانستند که او سپر امنیت ملت ایران در منطقه است.
امام جمعه رودان در بخش پایانی خطبهها با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تصریح کرد: مسئولان موظفاند اولویت نخست خود را کنترل گرانی و تورم قرار دهند، اما در کنار آن جامعه مؤمنان نیز باید با همدلی، مواسات و کمکهای مؤمنانه، در این ایام بهویژه ماه رجب، شعبان و رمضان، نقشآفرینی کند.
وی همچنین با تبریک روز پدر، احترام و تکریم پدران را عامل سعادت دنیا و آخرت دانست و گفت: پدر برای هر فرزند، در هر سنی، پناهگاهی امن است و باید قدر این نعمت الهی را دانست.
