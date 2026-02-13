حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن برهم زننده موازنه قدرت دشمن شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در خطبه سیاسی این هفته نماز جمعه مشهد مقدس که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه جاری اظهار کرد: از حماسه قهرمانانه‌ای که شما مردم به‌خصوص شما خراسانی‌ها در سالروز انقلاب آفریدید، کمال تشکر را دارم؛ البته تشکر امثال بنده شاید در مقابل تشکری که مقام معظم رهبری از شما در این حرکت غیورانه فرمودند و سپاسی که ایشان داشتند،اهمیت چندانی نداشته باشد.

تشکر مقام معظم رهبری، نمایانگر خشنودی امام زمان (عج) است

امام جمعه مشهد افزود: قدردانی ایشان به نمایندگی امام زمان(عج) و به عنوان حجت ایشان است، وقتی حجت امام زمان (عج) اینگونه از شما تشکر می‌کند و می‌گوید شما ایران را سربلند کردید؛ یعنی وجود اقدس امام زمان (عج) فرمودند شما مردمی که قدم در این مسیر گذاشتید، شما ایران را سربلند کردید.

وی ادامه داد: معنای این سربلندی چیست، یعنی ایرانی که همه مسلمانان جهان به آن به عنوان نماد اصلی مرکزیت دین، اسلام و قرآن توجه دارند، با این حرکت شما، این نماد اسلام در مقابل چشم مسلمانان سربلند شد و این خشنودی قلب امام زمان (عج) است که از زبان حجت ایشان به عنوان تشکر صادر شد.

علم الهدی تأکید کرد: در خصوص اجرای این راهپیمایی دو مطلب وجود دارد، نخست اینکه نتایج و آثار این حرکت و حماسه عظیمی که شما آفریدید و به یاد انقلاب در مقام‌ تجلیل و تقویت نظامی به پاخواستید که نه با کودتا، قدرت نظامی و یا با پشتیبانی خارجی محقق نشد بلکه با قدرت مردم محقق شد؛ چهل و هفت سال است که شما مردم که ادامه همان مردم زمان انقلاب هستید، پای این نظام ایستادید و آن را سرپا نگه داشتید.

امام جمعه مشهد بیان کرد: در نتیجه ایم حرکت شما دو نماد ظاهر شد، نخست اینکه دنیا نگران این حرکت شما بود، امروز تمام دنیا حساب می‌کند تنها نظام مردمی که مردم آن را به وجود آوردند و پای آن ایستادند، نظام جمهوری اسلامی ایران بر روی کره زمین است؛ و تنها این نظام است که مثل و مانندی از جهت مردمی بودن ندارد.

دشمن فهمید تنها با قدرت موشکی ایران روبرو نیست

وی گفت: نماد دوم اینکه دشمن فهمید تنها با موشک و نیروها و جریان‌های دفاعی و نظامی روبرو نیست که بنشیند حساب کند که تجهیزات او بیشتر است یا ما، بلکه او فهمید با یک جمعیت میلیونی روبرو است، او فهمید که اگر یک میلیون نفر را هم بکشد، باز هم نمی‌تواند بر مردمی که باقی ماندند حکومت کند.

علم الهدی اضافه کرد: مطلب دوم اینکه چرا شما آمدید و در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کردید، چه چیزی باعث شد که زن و مرد با کودکان خود مسیر طولانی را طی کنند که در راهپیمایی حضور پیدا داشته باشند، حداقل در مشهد جمعیتی بالغ بر دو میلیون نفر در راهپیمایی شرکت کردند، شهری که جمعیت کل آن سه میلیون است، اگر دنیای عاقل باشد این موضوع را مدنظر قرار می‌دهد.

امام جمعه مشهد تصریح کرد: برادران و خواهران روزی که امام خمینی (ره) پاریس بودند، اعلامیه‌ای صادر کردند و فرمودند ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر است و بعد انقلاب را معرفی کردند و فرمودند که انقلاب ما نیز پیروزی خون بر شمشیر است. شمشیر کارش نابود کردن و کشتن است، چطور خون بر آن پیروز می‌شود، وقتی در مقابل این شمشیر، خون برای پاسداری عقیده از دین و خدا قرار می‌گیرد، پیروز می‌شود، زیرا آن شمشیر بر بدن‌ها مسلط می‌شود اما این خون دل‌ها را فتح می‌کند، از زمان واقعه کربلا تا امروز سالیان درازی می‌گذرد اما امروز مراسم محرم باشکوه‌تر از سالیان گذشته برگزار می‌شود. انقلاب ما امروز نیز پیروزی خون بر شمشیر است، دشمن هر نقطه‌ای که فکر کند می‌تواند با استفاده از آن بر ما پیروز شود، در حقیقت همان نقطه پیروزی ما و شکست اوست.

تنها راهبرد دشمن علیه ما: آشوب، تهدید و مذاکره

وی با بیان اینکه دشمن در برابر ما سه راهبرد آشوب، تهدید و مذاکره را دارد، عنوان کرد: هر سه این راهبردها از جنس یکدیگر هستند، مذاکره نه برای صلح بلکه برای تسلیم از سوی دشمن مطرح می‌شود، دشمن از هرکدام مایوس شود به دنبال دیگری می‌رود، به این زودی‌ها هم دست بردار نیست، هر چه شکست بخورد، بیشتر به دنبال پیروزی می‌گردد.

علم الهدی افزود: آنچه مهم است، این است که شما مردم در نتیجه این غیرت آفرینی که در حماسه بیست و دو بهمن نشان دادید، در مقابل این سه راهبرد دشمن قوی و نیرومند بایستید و با هر سه آن بجنگید، شما حرکت خود را براساس دعوت حجت امام زمان (عج) انجام دادید و در راهپیمایی شرکت کردید و نتیجه آن تشکر مقام‌ معظم رهبری به عنوان حجت امام زمان (عج) بود، خوشا به سعادت شما در برابر این عبادتی که در ماه شعبان و پیامبر (ص) برای خدمت به دین خدا از شما ساطع شد.