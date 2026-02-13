به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد ظاهر قارداش‌پور در خطبه‌های نماز جمعه خلخال با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب اظهار کرد: ملت ایران طی یک ماه اخیر دو حماسه بزرگ رقم زدند؛ نخست در ۲۲ دی‌ماه که با حضور پرشور خود فتنه دشمنان قسم‌خورده انقلاب اسلامی را به زباله‌دان تاریخ سپردند و دوم در راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن که جلوه‌ای از اقتدار ملی بود.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره تفاوت «اعتراض» و «اغتشاش» افزود: مسئولان موظف‌اند صدای اعتراض مردم را بشنوند، اما اغتشاش‌گران باید در جای خود نشانده شوند. نیروهای نظامی و انتظامی نیز با ایستادگی در خط مقدم، امنیت کشور را حفظ کردند که جای قدردانی دارد.

امام جمعه موقت شهرستان خلخال با بیان اینکه دشمنان طی سال‌های اخیر توطئه‌های متعددی علیه کشور طراحی کرده‌اند، تصریح کرد: علت ناکامی دشمنان، برخورداری ملت ایران از «قدرت نرم» است. این قدرت نرم همان دینداری، ولایت‌مداری و بصیرت مردم است که کشور را در برابر هجمه‌ها بیمه کرده است.

حجت‌الاسلام قارداش پور ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران علاوه بر قدرت سخت، از قدرت نرم نیز برخوردار است و همین عامل سبب شد انقلاب اسلامی با اتکا به ایمان مردم بر رژیم پهلوی پیروز شود. دشمنان تصور می‌کردند انقلاب اسلامی چهل‌سالگی خود را نخواهد دید، اما امروز در آستانه چهل‌وهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب، شاهد اقتدار و ثبات نظام هستیم.

وی ولایت فقیه را دومین عامل پیروزی و استمرار انقلاب دانست و خاطرنشان کرد: ملت ایران باید قدردان نعمت ولایت باشند. رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری در مقاطع مختلف، فتنه‌ها را خنثی و مردم را نسبت به توطئه‌ها آگاه کرده است.

امام جمعه موقت شهرستان خلخال با اشاره به راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن گفت: با وجود تهدیدها و فضاسازی‌های دشمنان، مردم با عشق و اخلاص در صحنه حضور یافتند و بار دیگر با آرمان‌های انقلاب تجدید بیعت کردند. این حضور گسترده، پیام روشنی به دشمنان داد که ملت ایران در دفاع از نظام اسلامی متحد و استوار است.