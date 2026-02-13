امام جمعه قزوین: مساجد در رمضان کانون انس با قرآن باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حسین مظفری در خطبههای این هفته نماز جمعه قزوین در مسجدالنبی(ص) قزوین برگزار شد، با دعوت از مردم برای بهرهگیری هرچه بیشتر از فضیلتهای ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: انتظار میرود مساجد در این ماه بیش از گذشته محل اجتماع مؤمنان و برگزاری محافل انس با قرآن کریم باشد و خانوادهها نیز در منازل خود جلسات تلاوت و تدبر در آیات الهی را تقویت کنند.
وی با اشاره به گسترش سنت افطاریهای ساده افزود: رعایت حرمت ماه رمضان وظیفهای همگانی است و اگر افرادی از روی غفلت هنجارشکنی میکنند، لازم است با تذکر لسانی و دلسوزانه نسبت به اصلاح امور اقدام شود.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن اشاره کرد و گفت: بر اساس آمارهای ارائهشده، میزان حضور مردم نسبت به سال گذشته بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش داشته که این حضور گسترده، پیام روشنی از انسجام ملی و پشتیبانی از نظام به همراه داشت.
امام جمعه قزوین با بیان اینکه دشمنان سه محور را دنبال میکنند، ادامه داد: تلاش برای ایجاد ناآرامی داخلی، فضاسازی با تهدیدهای نظامی و اعمال فشار در عرصه دیپلماسی برای تحمیل خواستههای نامشروع، اضلاع این راهبرد هستند؛ اما حضور پرشور مردم، این محاسبات را با شکست مواجه میکند و پشتوانهای محکم برای مسئولان و مذاکرهکنندگان کشور فراهم میآورد.
وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب درباره راهپیمایی ۲۲ بهمن تصریح کرد: معظمله از ملت ایران بهخاطر حضور حماسی قدردانی کرده و این مشارکت را مایه عزت و اقتدار کشور دانستند و همگان را به حفظ و تقویت انسجام ملی توصیه کردند.
آیتالله مظفری با تأکید بر اهمیت نقد سازنده خاطرنشان کرد: انتقاد اگر با نیت خیرخواهانه، منصفانه و در چارچوب تقوا باشد، نه تنها مخل وحدت نیست بلکه میتواند به تحکیم آن کمک کند؛ از اینرو هم منتقدان باید انصاف را رعایت کنند و هم مسئولان با سعهصدر به نقدها بنگرند.
وی همچنین با اشاره به فرارسیدن چهلم جانباختگان حوادث اخیر، ضمن ابراز همدردی با خانوادههای آنان، تأکید کرد: نباید اجازه داد دشمنان از احساسات مردم سوءاستفاده کرده و زمینه التهابآفرینی مجدد را فراهم کنند.
امام جمعه قزوین با بیان اینکه مردم این استان هوشیارند، گفت: قزوین اجازه نخواهد داد امنیت و آرامش آن خدشهدار شود و هرگونه تحرک برای برهم زدن نظم عمومی با هوشیاری مردم و دستگاههای مسئول ناکام خواهد ماند.
نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری در پایان با اشاره به تهدیدهای خارجی، اظهار کرد: ملت ایران در برابر فشار و تهدید عقبنشینی نخواهد کرد و هرگونه ماجراجویی با پاسخ قاطع جبهه مقاومت روبهرو خواهد شد.
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