قوه قضائیه با اقتدار با عوامل حادثه دستفروشان قزوین برخورد کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین مظفری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قزوین که در مسجدالنبی (ص) برگزار شد ضمن دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج) را تبریک گفت و بر ضرورت حفظ حرمت مناسبت‌های مذهبی تأکید کرد.

وی با اشاره به ایام شادی اهل بیت (ع)، هشدار داد که نباید مجالس جشن و سرور به مناسبت ولادت‌های مبارک پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) با گناه و رفتارهای ناپسند آلوده شود.

مظفری افزود: اهل بیت (ع) خود را از هرگونه معصیت دور نگه می‌داشتند و از پیروانشان نیز انتظار داشتند که در مسیر پاکی و بندگی گام بردارند.

امام جمعه قزوین با استناد به آیه ۳۱ سوره آل‌عمران، پیروی از پیامبر اسلام (ص) را شرط محبت الهی دانست و گفت: خداوند فرموده اگر او را دوست دارید، باید از پیامبرش تبعیت کنید تا محبوب خدا شوید. این مسیر، همان راه اهل بیت (ع) است که ما را به زینت آنان تبدیل می‌کند، نه مایه شرمندگی‌شان.

آیت‌الله مظفری با توصیف پیامبر اکرم (ص) به عنوان عقل اول، نور اول و واسطه فیض الهی، ولادت ایشان را نقطه عطفی در تاریخ خلقت عنوان و بیان کرد: تمام پیامبران الهی به نبوت حضرت محمد (ص) بشارت داده‌اند و کتاب او مهیمن بر همه کتاب‌های آسمانی است. سیره او، کامل‌ترین سیرت و شریعت او، جامع‌ترین شریعت است.

وی همچنین با تبریک ولادت امام صادق (ع)، این تقارن را نشانه‌ای از پیوند عمیق میان رسالت نبوی و تبیین علمی مکتب اهل بیت دانست و افزود: اگر کسی بخواهد اسلام ناب محمدی را بشناسد، باید در مکتب امام صادق (ع) زانو بزند؛ او معلم بزرگ این مکتب است.

آیت‌الله مظفری به روایتی از منابع اهل سنت اشاره کرد: در آن پیامبر اسلام (ص) فرموده‌اند: خداوند من، علی، فاطمه، حسن و حسین را از نور واحد آفرید و از چکیده آن نور، شیعیان ما خلق شدند.

وی تصریح کرد: فرشتگان الهی نیز تسبیح و تقدیس را از ما و شیعیانمان آموختند، این روایت را نشانه‌ای از جایگاه والای اهل بیت (ع) و پیروان خالص آنان دانست.

امام جمعه قزوین با اشاره به آغاز هفته وحدت، ابتکار امام خمینی (ره) در نام‌گذاری این ایام را ستود و گفت: ۱۲ ربیع‌الاول طبق نقل اهل سنت و ۱۷ ربیع‌الاول طبق نظر علمای شیعه، روز میلاد پیامبر اکرم (ص) است. این تفاوت نباید موجب تفرقه شود، بلکه باید بهانه‌ای برای همدلی و اتحاد باشد.

وی با تأکید بر اهمیت وحدت در جامعه اسلامی، به آیه ۱۰۳ سوره آل‌عمران اشاره کرد و می‌فرماید: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. مظفری افزود: اتحاد امروز ملت ایران، به یک سپر پولادین در برابر دشمنان تبدیل شده و باید آن را حفظ و تقویت کرد.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین با اشاره به جایگاه تمدنی ایران اسلامی، گفت: ایران تنها یک جغرافیا نیست، بلکه یک فرهنگ ریشه‌دار و تمدنی عمیق است که با آموزه‌های قرآن و اهل بیت (ع) آمیخته شده و پس از انقلاب اسلامی به بلوغ رسیده است. امروز ایران اسلامی به یک بازیگر مستقل و الگوی جهانی برای آزادی‌خواهان تبدیل شده است.

وی از همه اقوام، ادیان و مذاهب خواست تا برای حفظ اقتدار ایران اسلامی، زیر پرچم وحدت قرار گیرند و از نظامی که عزت و استقلال کشور را تأمین کرده، حمایت کنند.

مظفری تأکید کرد: حتی کسانی که با برخی جنبه‌های نظام موافق نیستند باید در انتخابات شرکت کنند، چرا که این نظام مایه اقتدار ملی است.

امام جمعه قزوین به حوادث اخیر در شهر قزوین اشاره کرد و گفت: انتشار ویدئویی از درگیری میان دستفروشان و عوامل شهرداری، موجب نگرانی مردم و مسئولان شد اما این اتفاق نباید به انسجام ملی خدشه وارد کند.

وی ضمن محکوم کردن رفتارهای ناهنجار از سوی هر دو طرف، خواستار حمایت بیشتر از دستفروشان قانون‌مدار شد و افزود: همه باید قانون را رعایت کنند و قوه قضائیه باید با اقتدار وارد عمل شود و با بررسی دقیق با مقصران این حادثه طبق قانون برخورد کند.

آیت‌الله مظفری در پایان یادآور شد: دیگر نباید شاهد چنین صحنه‌هایی باشیم و اتحاد و همدلی میان مردم و مسئولان همچنان حفظ شود، چرا که این انسجام، سرمایه‌ای ملی و الهی برای رسیدن به آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی است.