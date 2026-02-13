امام جمعه موقت کازرون: بصیرت مردم حماسه ۲۲ بهمن را خلق کرد

به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام و المسلمین محمود صحرایی در خطبه‌های امروز نمازجمعه کازرون با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ائمه جمعه شهید شهرستان کازرون با تبریک دهه فجر و فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: بافضیلت ترین ماه نزد خداوند ماه رمضان است، چه روز و چه ساعات آن که باید تلاش کنیم بیهوده نگذرد و استفاده کنیم چراکه دعوت شده ایم به میهمانی خدا و کمک به نیازمندان، صدقه دادن، احترام به بزرگ ترها، محبت به کودکان، توبه کردن، اطعام به ایتام و با اخلاق نیک جواز عبور از صراط را کسب کنیم.

وی ادامه داد: امیرالمومنین(ع) از پیامبر (ص) سوال کرد بهترین اعمال در ماه مبارک رمضان ورع نسبت به محرمات، دوری کردن از گناه و مومن نه تنها اهل تقوا هست بلکه ورع است و خودداری کردن از محرمات و رسول خدا(ص) فرمودند ورع اصل دین است و بالاترین رتبه دین ورع است.

امام جمعه موقت کازرون افزود: تقوا به معنای خویش تن داری در برابر نافرمانی از دستورات الهی می باشد و تقوا عامل پیروزی و موفقیت و عبور از همه مشکلات است.

وی به حماسه ۲۲ بهمن ضمن تجلیل و تقدیر از همه ملت ایران و مردم شهرستان کازرون به واسطه حضور با شکوه در راهپیمایی افزود: بهمن سرآغاز ظهور حضرت ولی عصر (عج) است و یقین داریم این انقلاب به شرط ایستادگی مردم به ظهور و انقلاب بزرگ حضرت ولی عصر متصل خواهد شد.

امام جمعه موقت شهرستان کازرون بیان داد: نقس قدسی مقام معظم رهبری باعث شد کسانی که تا کنون در راهپیمایی شرکت نکرده بودند شرکت کنند و این کار خداست.

وی گفت: عنایت خدا، ایستادگی مردم و بصیرت افزایی رهبر انقلاب باعث رقم خوردن حماسه در راهپیمایی ۲۲ بهمن شد که قریب ۳۴ میلیون شرکت کردند که بی نظیر بود و از دستاوردهای راهپیمایی ۲۲ بهمن یاس و ناامیدی دشمنان است.

حجت الاسلام صحرائی افزود: چه افتخاری بالاتر از این که مقام معظم رهبری و نائب الزمان (عج) در پیام خود از مردم راضی و خشنود باشد و فرمودند مسئولین در برابر این ملت دو برابر باید تلاش داشته باشند.

وی ادامه داد: مطالبه اصلی مردم نظارت بر بازار و قیمت هاست و مسئولین نباید بازار را رها کنند.

امام جمعه موقت کازرون به التزامات ماه مبارک رمضان گفت و خاطر نشان کرد: آماده سازی مساجد توسط دست اندرکار و هیئت امنا باید برنامه ریزی و پذیرایی مردم برای احیا کردن برنامه های معنوی در مساجد باشد تا بهتر از سال های گذشته برنامه انجام شود و روزه داران توجه کنیم از افطاری های ساده در مساجد که مایه نزول عنایات الهی است.

حجت الاسلام صحرائی تاکید کرد: در ماه مبارک رمضان، شهر باید بوی ماه مبارک را دهد چرا که محیط اثر مهم تربیتی دارد و در این به فقرا رسیدگی خاص شود و حتما فعالیت ها فرهنگی و معنوی باید گسترده تر کنند.