به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین طاووسی، در خطبههای نماز جمعه شهرضا با بیان اینکه ماه مبارک رمضان، ماه مقاومت و پیروزی است، اظهار کرد: رمضان دل انسان را پاک میکند و به همین دلیل به افرادی که بدهیهایی مانند زکات، خمس و رد مظالم دارند توصیه میکنم پیش از ورود به این ماه مبارک، تسویهحساب کنند.
وی با قدردانی از حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن افزود: این حضور، نشانه روشن ولایتمداری و احساس مسئولیتپذیری مردم است. حضور حماسی ملت، برای نظام اسلامی قدرت و مقاومت ایجاد کرد و سیلی محکمی به دشمنان زد تا بدانند مردم ایران با مردم دنیای امروز تفاوت دارند.
امامجمعه شهرضا با اشاره به توانمندیهای دفاعی کشور گفت: ایران اسلامی با بهپرواز درآوردن پهپاد شاهد ۱۲۹ بر فراز ناو آمریکایی، قدرتنمایی خود را به نمایش گذاشت و نشان داد که تحرکات دشمن را بهطور کامل زیر نظر دارد. ایران نهتنها آمریکا را در منطقه، بلکه در سطح جهانی به خفت و ذلت خواهد کشاند.
حجتالاسلام طاووسی ادامه داد: دشمن با وجود همه تجهیزات و امکانات، در برابر نیروهای قدرتمند ایران اسلامی ناتوان است و امروز ایران ما در جهان میدرخشد.
وی تأکید کرد: مردم ایران برای دشمنان جهنم میآفرینند و با ایستادگی خود، مسیر ظهور را برای ایران اسلامی هموار میکنند.
امامجمعه شهرضا با تقدیر از تلاشهای سربازان گمنام امامزمان(عج) در شناسایی فتنهگران گفت: این عزیزان برای امنیت کشور و آرامش مردم شبانهروز فعالیت میکنند. امیدواریم همه فتنهانگیزان هدایت شوند و نظام اسلامی از شر اشرار محفوظ بماند.
حجتالاسلام طاووسی با انتقاد از بیتوجهی برخی افراد به قوانین رانندگی در سطح شهر گفت: متأسفانه افرادی که حتی به سن تکلیف نرسیدهاند، سوار موتور میشوند و گاهی پدر و مادر نیز همراهی میکنند؛ این رفتار قابل قبول نیست و والدین باید فرزندان خود را کنترل کنند تا حادثهای رخ ندهد.
وی با تأکید بر تکریم اربابرجوع در ادارات شهرستان شهرضا اظهار کرد: به مدیران ادارات توصیه میکنم با مراجعهکنندگان با احترام، محبت و جاذبه برخورد کنند. از فرماندار میخواهم با مدیری که روحیه خدمت، محبت و درک ارزشهای انقلاب را ندارد، برخورد جدی صورت گیرد.
حجتالاسلام طاووسی تصریح کرد: نباید هیچ مراجعهکنندهای با ناراحتی و دلخوری از اداره خارج شود؛ خیررسانی مدیران در همین احترام و محبت به مردم معنا پیدا میکند.
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