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۲۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۰۷

امام‌ جمعه شهرضا: رمضان، دل را پاک و دشمن را مأیوس می‌کند

امام‌ جمعه شهرضا: رمضان، دل را پاک و دشمن را مأیوس می‌کند

اصفهان - امام جمعه شهرضا گفت: رمضان دل انسان را پاک می‌کند و چنانچه بدهی‌ زکات، خمس و رد مظالم دارید پیش از ورود به این ماه مبارک، تسویه‌حساب کنید.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین طاووسی، در خطبه‌های نماز جمعه شهرضا با بیان اینکه ماه مبارک رمضان، ماه مقاومت و پیروزی است، اظهار کرد: رمضان دل انسان را پاک می‌کند و به همین دلیل به افرادی که بدهی‌هایی مانند زکات، خمس و رد مظالم دارند توصیه می‌کنم پیش از ورود به این ماه مبارک، تسویه‌حساب کنند.

وی با قدردانی از حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن افزود: این حضور، نشانه روشن ولایت‌مداری و احساس مسئولیت‌پذیری مردم است. حضور حماسی ملت، برای نظام اسلامی قدرت و مقاومت ایجاد کرد و سیلی محکمی به دشمنان زد تا بدانند مردم ایران با مردم دنیای امروز تفاوت دارند.

امام‌جمعه شهرضا با اشاره به توانمندی‌های دفاعی کشور گفت: ایران اسلامی با به‌پرواز درآوردن پهپاد شاهد ۱۲۹ بر فراز ناو آمریکایی، قدرت‌نمایی خود را به نمایش گذاشت و نشان داد که تحرکات دشمن را به‌طور کامل زیر نظر دارد. ایران نه‌تنها آمریکا را در منطقه، بلکه در سطح جهانی به خفت و ذلت خواهد کشاند.

حجت‌الاسلام طاووسی ادامه داد: دشمن با وجود همه تجهیزات و امکانات، در برابر نیروهای قدرتمند ایران اسلامی ناتوان است و امروز ایران ما در جهان می‌درخشد.

وی تأکید کرد: مردم ایران برای دشمنان جهنم می‌آفرینند و با ایستادگی خود، مسیر ظهور را برای ایران اسلامی هموار می‌کنند.

امام‌جمعه شهرضا با تقدیر از تلاش‌های سربازان گمنام امام‌زمان(عج) در شناسایی فتنه‌گران گفت: این عزیزان برای امنیت کشور و آرامش مردم شبانه‌روز فعالیت می‌کنند. امیدواریم همه فتنه‌انگیزان هدایت شوند و نظام اسلامی از شر اشرار محفوظ بماند.

حجت‌الاسلام طاووسی با انتقاد از بی‌توجهی برخی افراد به قوانین رانندگی در سطح شهر گفت: متأسفانه افرادی که حتی به سن تکلیف نرسیده‌اند، سوار موتور می‌شوند و گاهی پدر و مادر نیز همراهی می‌کنند؛ این رفتار قابل قبول نیست و والدین باید فرزندان خود را کنترل کنند تا حادثه‌ای رخ ندهد.

وی با تأکید بر تکریم ارباب‌رجوع در ادارات شهرستان شهرضا اظهار کرد: به مدیران ادارات توصیه می‌کنم با مراجعه‌کنندگان با احترام، محبت و جاذبه برخورد کنند. از فرماندار می‌خواهم با مدیری که روحیه خدمت، محبت و درک ارزش‌های انقلاب را ندارد، برخورد جدی صورت گیرد.

حجت‌الاسلام طاووسی تصریح کرد: نباید هیچ مراجعه‌کننده‌ای با ناراحتی و دلخوری از اداره خارج شود؛ خیررسانی مدیران در همین احترام و محبت به مردم معنا پیدا می‌کند.

کد مطلب 6747874

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