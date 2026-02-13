به گزارش خبرنگار مهر،حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهریاصل، در خطبههای نماز جمعه این هفته تبریز، با اشاره به پروژههای همزمان دشمن علیه ایران اظهار کرد: دشمنان جمهوری اسلامی در سه جبههی آشوب داخلی، تهدید نظامی و مذاکرهنمایی فعال هستند تا کشور را درگیر چند بحران همزمان کنند.
وی افزود: هدف دشمن از دامن زدن به اغتشاشات در داخل، فشار سیاسی و تبلیغ مذاکره در عرصه دیپلماتیک، ایجاد دوگانگی و تردید در جامعه است؛ اما ملت ایران ثابت کردهاند که با هوشیاری و حضور در صحنه، اجازه تحقق چنین فتنههایی را نمیدهند.
مطهریاصل با اشاره به تجربههای گذشته در تعامل با ایالات متحده گفت: مذاکره با آمریکا را نه تنها مثبت نمیدانیم، بلکه آن را بیفایده و پرریسک میشماریم، چون به هیچیک از وعدههای آن کشور نمیتوان اعتماد کرد.
وی تأکید کرد: پذیرش گفتوگو از سوی ما، صرفاً برای نشان دادن صلحطلبی ملت ایران است، نه اعتماد به دشمن.
وی با هشدار نسبت به تهدیدهای اخیر واشینگتن خاطرنشان کرد: تجربه پایگاههای آنها در عراق و قطر ثابت کرده که ادامه تهدید علیه ایران، فقط روند فروپاشی هیمنه آمریکا را تسریع میکند. به گفته وی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آماده پاسخگویی قاطع به هرگونه اقدام احتمالی هستند.
امامجمعه تبریز حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن را نشانهای از وفاداری ملت دانست و گفت: دشمنان هنوز ظرفیت و معنویت مردم ایران را درک نکردهاند.
وی با اعلام اینکه میزان مشارکت مردم در امسال ۵۳ درصد بیشتر از سال گذشته بوده، از مردم آذربایجان بهویژه تبریز قدردانی کرد و گفت: از صمیم قلب از مردم بزرگوار عذرخواهی میکنم که در شأن آنها خدمت نکردیم.
وی رمز تداوم اقتدار کشور را حفظ اتحاد و انسجام ملی دانست و تصریح کرد: اختلافات جناحی و درگیریهای سیاسی هیچ دردی از مردم دوا نمیکند؛ وحدتی که در ۲۲ بهمن شکل گرفت باید همواره حفظ شود تا دشمن ناامید بماند.
مطهریاصل با گلایه از برخی چهرههای سیاسی گفت: کسانی که در تصمیمات گذشته کشور سهم داشتند یا در برابر مشکلات سکوت کردند، امروز صلاحیت اعتراض و توصیه به مردم را ندارند.
به گفته وی، این افراد بهتر است بهجای شعار دادن، سکوت پیشه کنند تا آبروی باقیمانده خود را حفظ نمایند.
وی همچنین از نهادهای مسئول خواست تا در برابر چهرههایی که در مسیر وحدت و تبعیت از رهبری سنگاندازی میکنند، قاطعانه بایستند.
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