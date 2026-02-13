امام جمعه دیباج: مردم خط مقدم بازدارندگی در برابر دشمنان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین قریب در خطبه های نماز جمعه این هفته دیباج در مصلای این شهر، ضمن قدردانی از حضور باشکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن بیان کرد: ملت ایران اسلامی بار دیگر اقتدار ایران را به رخ جهانیان کشاندند.

وی با بیان اینکه عنصر واقعی و اساسی در ایران اسلامی، مردم است، تاکید کرد: مردم مهمترین بازدارندگی را در برابر دشمنان انقلاب اسلامی ایجاد کرده اند.

امام جمعه دیباج با بیان اینکه حضور خروشان و خیره کننده مردم در راهپیمایی 22 بهمن مانند دیگر صحنه های حضور، گویای این است که فارغ از مشکلات، مردم انقلاب اسلامی را دوست دارند.

قریب با بیان اینکه ملت ایران اسلامی با هر سلیقه ای، انقلاب را از خود می دانند، ابراز کرد: ملت بزرگوار ایران اسلامی با اقتدار و بصیرت هراسی از تهدیدها و لفاظی های دشمنان ندارند.

وی با اشاره به تحرکات منطقه ای دشمن افزود: دشمن باید بداند که زبان تهدید علیه ایران اسلامی کارساز نیست و این اقتدار ایران است که نمی گذارد دشمن به آن نگاه چپ بیاندازد و لذا معادلات دشمنان همواره بر آب می شود.

امام جمعه دیباج به مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و آمریکا پرداخت و افزود : همه آنچه که تا به حال برای ایران و منطقه اتفاق افتاد بر اساس یک توافق آمریکایی - اسرائیلی صورت گرفت و اگر چه برخی از آنها کامل اجرا نشد و بخشی دیگر نیز به شکست انجامید.