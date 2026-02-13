به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس‌نژاد،بعد از ظهر جمعه، با اشاره به بارش‌های سنگین زمستانی در ارتفاعات پارک ملی لار اظهار داشت: گشت و پایش مستمر در ارتفاعات بالادست و سرشاخه‌های اصلی باید با جدیت دنبال شود تا از زیستگاه‌های حساس و گونه‌های جانوری به‌صورت مؤثر صیانت شود.

وی با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای محیط‌بانی افزود: در شرایط برفی و صعب‌العبور، آمادگی عملیاتی نیروها و بهره‌گیری بهینه از تجهیزات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید با برنامه‌ریزی دقیق، امکان تردد و نظارت مستمر فراهم باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران همچنین بر ضرورت رسیدگی به مسائل و کمبودهای موجود در پاسگاه‌های محیط‌بانی تأکید کرد و گفت: تقویت امکانات حفاظتی و رفع نواقص موجود در دستور کار قرار دارد تا مأموریت صیانت از مناطق تحت مدیریت با قدرت بیشتری دنبال شود.

عباس‌نژاد با قدردانی از تلاش‌های محیط‌بانان خاطرنشان کرد: حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی استان، به‌ویژه در شرایط اقلیمی خاص، نیازمند هماهنگی، نظارت مستمر و اقدام به‌موقع است.