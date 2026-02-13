  1. استانها
  2. تهران
۲۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۰۴

عباس نژاد: آمادگی محیط‌بانان برای شرایط برفی و صعب‌العبور الزامی است

عباس نژاد: آمادگی محیط‌بانان برای شرایط برفی و صعب‌العبور الزامی است

تهران- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران بر آمادگی کامل محیط‌بانان در شرایط برفی تأکید کرد و ارتقای توان عملیاتی و تجهیز مناسب نیروها را برای حفاظت مؤثر ضروری دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس‌نژاد،بعد از ظهر جمعه، با اشاره به بارش‌های سنگین زمستانی در ارتفاعات پارک ملی لار اظهار داشت: گشت و پایش مستمر در ارتفاعات بالادست و سرشاخه‌های اصلی باید با جدیت دنبال شود تا از زیستگاه‌های حساس و گونه‌های جانوری به‌صورت مؤثر صیانت شود.

وی با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای محیط‌بانی افزود: در شرایط برفی و صعب‌العبور، آمادگی عملیاتی نیروها و بهره‌گیری بهینه از تجهیزات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید با برنامه‌ریزی دقیق، امکان تردد و نظارت مستمر فراهم باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران همچنین بر ضرورت رسیدگی به مسائل و کمبودهای موجود در پاسگاه‌های محیط‌بانی تأکید کرد و گفت: تقویت امکانات حفاظتی و رفع نواقص موجود در دستور کار قرار دارد تا مأموریت صیانت از مناطق تحت مدیریت با قدرت بیشتری دنبال شود.

عباس‌نژاد با قدردانی از تلاش‌های محیط‌بانان خاطرنشان کرد: حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی استان، به‌ویژه در شرایط اقلیمی خاص، نیازمند هماهنگی، نظارت مستمر و اقدام به‌موقع است.

کد مطلب 6748024

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها