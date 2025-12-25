ثبت تصویر پلنگ ایرانی در ارتفاعات پارک ملی لار

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس نژاد، بعد از ظهر، در جمع خبرنگاران، از ثبت تصویری تازه از حضور یک قلاده پلنگ ایرانی در ارتفاعات پارک ملی لار خبر داد و این رویداد را بیانگر وضعیت مناسب زیستگاههای حیاتوحش در این منطقه دانست.
عباسنژاد با اشاره به اجرای گشتها و پایشهای مستمر در پارک ملی لار اظهار کرد: محیطبانان این پارک در جریان رصدهای میدانی، نشانههای جدیدی از حضور پلنگ ایرانی را شناسایی کردند که پس از پیگیری و ردیابی دقیق، به مشاهده و ثبت تصویر این گونه ارزشمند انجامید.
وی با بیان اینکه این موفقیت نتیجه تلاش هدفمند و تخصص محیطبانان است، افزود: ثبت این تصویر نشان میدهد شرایط اکولوژیک پارک ملی لار همچنان از پویایی لازم برای تداوم حیات گونههای شاخص، از جمله پلنگ ایرانی، برخوردار است.
عباسنژاد پارک ملی لار را یکی از زیستگاههای مهم پلنگ ایرانی در کشور عنوان کرد و گفت: مشاهده اخیر، نشانهای امیدوارکننده از استمرار حضور این گونه در معرض خطر انقراض در این محدوده حفاظتشده به شمار میرود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در پایان با تأکید بر ضرورت صیانت از زیستگاههای طبیعی، از گردشگران و طبیعتگردان خواست با رعایت کامل مقررات حفاظتی و پرهیز از ورود به مناطق حساس، در حفاظت از حیاتوحش پارک ملی لار مشارکت کنند.
نظر شما