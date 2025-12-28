  1. استانها
سرشماری پستانداران منطقه حفاظت‌شده شاهزاده ابراهیم- تنگ باهوش انجام شد

بوشهر-سرشماری پستانداران منطقه حفاظت‌شده شاهزاده ابراهیم تنگ باهوش با حضور کارشناسان و محیط‌بانان و جوامع محلی این بخش برگزار شد.

مهرداد نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سرشماری پستانداران به‌صورت میدانی و با هدف پایش جمعیت گونه‌های شاخص، بررسی وضعیت زیستگاه‌ها و برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای حفاظت از تنوع زیستی منطقه انجام شد.

مسئول پاسگاه محیط‌بانی شهید محمدی بخش بوشکان افزود: نتایج این سرشماری نقش مهمی در مدیریت بهتر مناطق حفاظت‌شده و پیشگیری از تهدیدات زیست‌محیطی دارد.

بخشدار بخش بوشکان نیز با تأکید بر اهمیت حفاظت از محیط‌زیست اظهار کرد: حفظ گونه‌های جانوری و منابع طبیعی از اولویت‌های اصلی مدیریت محلی است و همکاری دستگاه‌های اجرایی با محیط‌زیست می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار و صیانت از سرمایه‌های طبیعی منطقه باشد.

سید محمود موسوی نژاد حمایت از برنامه‌های حفاظتی و مشارکت جوامع محلی را در موفقیت این اقدامات مؤثر دانست.

منطقه حفاظت‌شده شاهزاده ابراهیم تنگ باهوش به‌عنوان یکی از زیستگاه‌های ارزشمند استان، مأمن گونه‌های متنوعی از پستانداران بوده و اجرای منظم سرشماری‌ها گامی مهم در راستای حفاظت اصولی از این منطقه به‌شمار می‌رود.

