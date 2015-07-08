قطعی گسترده تلفن و اینترنت در استان ایلام/ مردم ناراضی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، امروزه با گسترش فناوری وسایل ارتباطی بیشتر جوامع بشری به دنبال تبادل اطلاعات و استفاده های مورد نیاز خود از این ابزا هستند و بدون شک در دنیای حاضر وجود اینترنت باعث شده که مردم به راحتی اطلاعات و اخبار و حتی مقالات علمی و پزشکی و...را مطالعه کنند.

در کشور ما اقدمات بسیار خوبی صورت گرفته است هرچند هنوز در بحث پهنای باند اینترنت و کندی آنها اکثر کاربران ناراضی هستند، در این راستا بین مجلس و دولت در این رابطه مشکلاتی وجود دارد ولی اکثر مردم با گفته دولت و وزارت ارتباطلات هم نظر هستند که در کشور ما سرعت و کیفیت اینترنت بسیار پایین تر از کشور های همسایه است.

این روند کندی در مناطق محروم به وضوح واضح تر است و مشکلات و کمی پهنای باند از یک طرف و نا مطلوب بودن سرویس به مشترکان از طرف دیگر باعث شده خیلی از آنها از روند کندی و قطعی اینترنت شاکی شوند.

استان ایلام نیز یکی از استانهای غربی کشور است که در بحث اینترنت و کندی قطعی آن مردم به را به ستوه آورده است هر چند در دوسال اخیر اقدمات خوبی از سوی مسئولان در راستای افزایش پهنای باند و زیر ساختها صورت گرفته است ولی مشکلات هنوز وجود دارد که نیازمند توجه جدی مسئولان مرتیط است.

در این راستا خبرگزاری مهر برای بررسی وضعیت اینترنت در استان و شهرستانهای آن با مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان ایلام، مدیر عامل شرکت مخابرات استان ایلام، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و فرماندار دهلران گفتگویی داشته است.

قطعی تلفن همراه و اینترنت در شهرستانهای استانایلام قابل قبول نیست

نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه وضعیت اینترنت و پوشش تلفن همراه در استان ایلام و به خصوص شهرستانها مناسب نیست.

علی محمد احمدی در گفتگو با مهر بیان داشت: امروز مردم و بیشتر دانشجویان برای استفاده از مقالات علمی و اطلاعات شخصی به اینترنت مراجعه می کنند.

وی افزود: مشکلات اینترنت و اختلال در شبکه موبایل باعث مشکلات فراوانی برای مردم ایلام به خصوص شهرستانهای حوزه جنوب شده است. مشکلات اینترنت و اختلال در شبکه موبایل باعث مشکلات فراوانی برای مردم ایلام به خصوص شهرستانهای حوزه جنوب شده است.

نماینده مردم شهرستانهای دهلران، آبدنان، دره شهر و بدره تصریح کرد: برای ما قابل قبول نیست که در روستاها و مسیر جاده های استان مشکلات قطعی شبکه تلفن همراه وجود داشته باشد و همین امر سبب شده که مردم در این راستا دچار مشکلات شوند.

وی اظهار داشت: مدیران شرکت مخابرات استان در راستای حل مشکلات تلفن همراه و اینترنت استان در مرکز تلاش کنند و اگر در جایی نیاز به حضور نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بود بدون شک برای پیگیری امورات مردم استان حضور خواهند یافت.

احمدی گفت: بیشتر شهروندان به صورت تلفنی و پیامکی از نحوه خدمات اینترنت و عدم پوشش شبکه موبایل در استان به خصوص در شهرستانها گله مند هستند که در این راستا باید مسئولان چاره اندیشی کنند.

اقدمات خوبی در بحث زیر ساختهای ارتباطی استان انجام شده است

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات و نماینده وزارت ارتباطات در استان ایلام گفت: در بحث زیر ساختهای ارتباطی در دو سال اخیر اقدمات خوبی در استان ایلام صورت گرفته است.

رضا حسن بیگی در گفتگو با مهر اظهار داشت: در حال حاضر پهنای باند اینترنت در استان ایلام ۳.۵ گیگابایت است که از این میزان تنها یک گیگابایت به شرکت مخابرات و شرکت های خصوصی استان واگذار شده و ۲.۵ گیگابایت دیگر در استان قابل واگذاری است.

وی اظهار داشت: در استان ایلام تنها اپراتوری که از شرکت زیر ساخت اینترنت به مشترکان خدمات ارئه می دهد، شرکت مخابرات است. در استان ایلام تنها اپراتوری که از شرکت زیر ساخت اینترنت به مشترکان خدمات ارئه می دهد، شرکت مخابرات است.

حسن بیگی با اشاره به اینکه استان ایلام تنها استانی است که فقط شرکت مخابرات به مشترکان اینترنت خدمات می دهد، گفت: در کلان شهرها با توجه به اینکه شرکت های زیاد هستند، همین باعث شده رقابت برای خدمات به مشترکان بیشتر شود که در این ارتباط شرکت زیر ساخت در ایلام حق خرده فروشی به اشخاص وارگانهای دولتی ندارد.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان ایلام در خصوص اختلال و قطعی خط مشترکان اینترنت در سطح استان، گفت: با توجه به اینکه در سنوات گذشته اختلال اینترنت استان از طریق استان کرمانشاه ردیابی شده مشکلاتی در این راستا وجود داشت ولی خوشبختانه برای حل مشکل اختلال اینترنت از طریق استانهای همدان و خوزستان ظرفیت های جدیدی نیز تعریف و مشکلات به حداقل رسیده است.

۸۶۲ کیلومتر شبکه فیبر نوری زیر ساخت در استان ایلام

نماینده عالی وزارت ارتباطات در استان ایلام با بیان اینکه برای شبکه اینترنت استان سه مسیر برای فیبر نوری استان تعریف شده، گفت: در استان ایلام ۸۶۲ کیلومتر شبکه فیبر نوری زیر ساخت وجود دارد که استان ایلام به استانهای کرمانشاه، خوزستان و لرستان و از طریق به کشور عراق وصل می شود.

حسن بیگی افزود: بخشی از این ارتباط از طریق مرز مهران به ترکیه و آسیای میانه ترانزیت می شود.

وی گفت: در استان در بحث زیر ساختها مشکلی وجود ندارد ولی متاسفانه در بحث واگذاری پهنای باند که باید به شرکت های متقاضی واگذار شود در استان وجود ندارد.

مخابرات پهنای باند را افزایش دهد

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان ایلام افزود: با توجه به اینکه شرکت مخابرات برای هر شهرستان پهنای باند تعریف کرده است و اگر جایی مشکل اینترنت وجود دارد مخابرات باید پهنای باند خود را اضافه کند.

حسن بیگی عنوان کرد: خوشبختانه وزارت ارتباطات در کشور برای خدمات دهی به مردم در روستاها برنامه خوبی در دستور کار دارد که تا پایان سال روستا های کشور از شبکه اینترنت (Wi-Fi) متصل خواهند شد.

این مسئول افزود: در راستای این طرح ۲۴۲ روستا در استان ایلام از طریق شبکه (Wi-Fi) یا انترنت بی سیم برخوردار خواهند.

وی گفت: سال گذشته بیش از پنج میلیارد تومان در بحث زیر ساختها و اینترنت استان هزینه شده است.

ارتقای پهنای باند در استان ایلام

مدیر عامل شرکت مخابرات استان ایلام نیز گفت: در راستای خدمات دهی به مشترکان پهنای باند استان را افزایش داده ایم.

حشمت اسدی در گفتگو با مهر بیان داشت: ظرفیت پهنای باند در استان از ۲.۵ به ۶ گیگابایت ارتقا یافته و حدود ۱۲۰ درصد افزایش داشته که نسبت به جمعیت استان که از اینترنت استفاده می کنند، این میزان ۵۰ درصد بیشتر است.

وی افزود: در راستای ارتقای زیر ساختهای اینترنت در سال جاری در تلاش هستم با خرید تجهیزات نیز خدمات بهتری به مردم ارئه دهیم. در راستای ارتقای زیر ساختهای اینترنت در سال جاری در تلاش هستم با خرید تجهیزات نیز خدمات بهتری به مردم ارئه دهیم.

اسدی اظهار داشت: در کل استان ایلام ۱۵۰ هزار مشترک تلفن ثابت وجود دارد که از این میزان حدود ۲۵ هزار نفر از ADSL استفاده می کنند.

اسدی افزود: با توجه به نرم شاخص های که برای مشترکان اینترنت وجود دارد وضعیت در استان ایلام در حد مطلوب است ولی با این وجود ما در تلاش ارتقاع وضعیت موجود هستیم.

مشکل اینترنت در شهرستانها حل شود

فرماندار دهلران گفت: وضعیت اینترنت و پوشش تلفن همراه در سطح شهرستان دهلران مناسب نیست.

امید علی سبزی در گفتگو با مهر افزود: وضعیت نامطلوب اینترنت و پوشش تلفن همرا باعث شده که بیشتر شهروندان به فرمانداری مراجعه کنند.

وی بیان داشت: بر طرف کردن مشکل اینترنت و پوشش شبکه تلفن همراه از خواسته های به حق بخش ها و روستا های شهرستان است.

سبزی گفت: در راستای حل مشکلات و خدمات دهی مناسب به مردم فرمانداری آمادگی همکاری با شرکت مخابرات را دارد.

خبرنگار : مجتبی کاور