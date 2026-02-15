اریگامی الهام بخش ایمپلنت های مغزی شناور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این امر فناوری رابط مغز و رایانه را متحول می کند. ایمپلنت جدید با استفاده از روشی به نام Kirigami ابداع شده که شامل استفاده استراتژیک از برش و تا خوردگی هاست تا ساختارهای سه بعدی پیچیده بسازد.

ایده ورای این تکنیک با یک ورقه صاف شروع می شود که برش هایی در بخش های مختلف آن زده می شود تا وقتی کشیده یا تا می شود به یک شکل سه بعدی تبدیل شود. مهندسان این روش را دوست دارند زیرا سبب می شود مواد صاف بدون شکستن کشیده، تا و پیچانده شوند.

در حال حاضر رابط های مغز و تراشه مانند محصول شرکت نورالینک از الکترودهای رشته ای ریزی استفاده می کنند که در مغز قرار می گیرند و سیگنال های عصبی را ثبت می کنند. اما آنها سخت هستند و همین مشکلی به حساب می آید زیرا مغز به طور مداوم در هر ضربان قلب و در هر نفس حرکت می کند.

در همین راستا محققان چینی تصمیم گرفتند با استفاده از تکنیک ژاپنی تا کردن کاغذ، رشته های مستقیم رابط مغز و تراشه را به رشته های الکترود مارپیچی (کویل مانند) تبدیل کنند. اهمیت موضوع از آن جهت است که مارپیچ‌ها می‌توانند کشیده و فشرده شوند و در عین حال به جای مقاومت در برابر حرکت، آن را جذب کنند آنها همچنین می‌توانند فشار مکانیکی روی بافت مغز را کاهش دهند.

چنین رابط مغز و تراشه ای پس از کاشته شدن در مغز روی یک لایه هیدروژل قرار می گیرد. همین روند میزان اصطکاک را کاهش می دهد و در نتیجه آسیب به بافت نیز کمتر می شود.

محققان توضیح می دهند این روش به شناور سازی الکترودها روی مغز کمک می کند و نتایج خارق العاده ای دارد. هنگامیکه رابط های اریگامی نوآورانه روی میمون های ماکاک آزمایش شدند، توانستند فعالیت بیش از ۷۰۰ عصب کورتکس مغز را به طور همزمان ثبت کنند.

رابط مغز و کامپیوتر جدید توانست ناحیه نسبتاً بزرگی از مغز را پوشش دهد، رکوردهای پایدار را حفظ کند و همچنین در مقایسه با طرح‌های سنتی‌تر، جابجایی قابل توجهی کمتری نشان دهد. این امر از آن جهت اهمیت دارد که رابط‌های مغز ورایانه معمولا کاربردهایی مانند کمک به بیماران فلج در کنترل اندام‌های روباتیک دارند. همچنین می‌توان از آنها برای بازیابی گفتار، درمان اختلالات عصبی و افزایش بالقوه شناخت انسان استفاده کرد.