به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، محققان آکادمی علوم چین ۱۷ دسامبر اعلام کردند مردی که دچار آسیب شدید نخاعی شده است، اکنون میتواند با استفاده از یک رابط مغزی بیسیم کاشتهشده در بدن خود، ویلچرهای هوشمند، سگهای روباتیک و انواع دستگاههای دیجیتال را کنترل کند.
این نخستین بار است که چنین فناوریای امکان کنترل پایدار و عملی چندین سامانه روباتیک را بهطور همزمان فراهم میکند. مرکز CEBSIT با اعلام این دستاورد، آن را گامی فراتر از آزمایشهای صرفاً آزمایشگاهی توصیف کرده است. این بیمار نهتنها توانایی حرکت دارد، بلکه شاغل است و بدون حرکت دادن بخشهای پایینتر از گردن، فعالیتهای دورکاری انجام میدهد و در ازای آن دستمزد دریافت میکند.
این بیمار که با نام «آقای ژانگ» شناخته میشود، در سال ۲۰۲۲ میلادی پس از سقوط از ارتفاع دچار آسیب شدید نخاعی شد. این حادثه منجر به پاراپلژی سطح بالا شد و توانایی حرکات ارادی او را به ناحیه سر و گردن محدود کرد. ژانگ پس از بیش از یک سال توانبخشی متداول، پیشرفت اندکی داشت و در نهایت به یک کارآزمایی بالینی رابط مغز و تراشه پیوست.
جراحان در ۲۰ ژوئن، یک رابط مغز و رایانه تهاجمی با نام WRSo۱ را در بیمارستان هوشان در مغز وی کار گذاشتند. این سامانه شامل حسگرهای بسیار کوچکی در ناحیه جلویی مغز است که از طریق الکترودهای انعطافپذیر و بههمراه یک تراشه پردازشگر، درون شیار کوچکی در جمجمه قرار داده شدهاند.
ژانگ پس از جراحی، یک کلاه مخصوص بر سر گذاشت که وظیفه تأمین انرژی بیسیم و دریافت سیگنالهای عصبی را بر عهده دارد. پس از دو تا سه هفته تمرین، او توانست تنها با استفاده از افکار خود، نشانگر ماوس و سایر دستگاههای دیجیتال را کنترل کند.
توانایی انجام دورکاری توسط ژانگ بهعنوان یک نقطه عطف تاریخی تلقی میشود. او فرایند تحویل محصولات از دستگاههای فروش خودکار را بهصورت از راه دور تأیید میکند و به این ترتیب، به نخستین فردی تبدیل شده است که در یک کارآزمایی رابط مغز-رایانه (BCI) فعالیت شغلی دارای دستمزد انجام میدهد.
محققان علاوه بر تعامل با نمایشگرها، موفق شدند کنترل مغزی را به دنیای فیزیکی نیز گسترش دهند. ژانگ اکنون قادر است یک ویلچر هوشمند را هدایت کرده و به سگهای روباتیک فرمان دهد. این سگها میتوانند غذای بیرونبر را برای او حمل کنند، در حالی که ویلچر هوشمند امکان حرکت در فضای بیرونی و حتی پایین رفتن از پلهها را بدون نیاز به کمک دیگران برای وی فراهم میکند.
نظر شما