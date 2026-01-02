به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ایلان ماسک مدیر ارشد اجرایی نورالینک در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: این شرکت تولید انبوه دستگاه‌های رابط مغز و رایانه را آغاز خواهد کرد. همچنین نورالینک در سال ۲۰۲۶ به یک عمل جراحی کاملاً خودکار روی خواهد آورد.

این ایمپلنت برای کمک به افرادی با شرایطی مانند آسیب نخاعی طراحی شده و نخستین بیمار از آن برای انجام بازی‌های ویدیویی، مرور اینترنت، ارسال پست در رسانه‌های اجتماعی و حرکت دادن مکان‌نما روی لپ‌تاپ استفاده کرده است.

نورالینک پس از رسیدگی به نگرانی‌های ایمنی مطرح‌شده توسط سازمان غذا و دارو آمریکا، که ابتدا درخواست آن را در سال ۲۰۲۲ رد کرده بود، آزمایش‌های انسانی ایمپلنت مغزی خود را در سال ۲۰۲۴ آغاز کرد.

این شرکت در ماه سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی اعلام کرد ۱۲ نفر در سراسر جهان که دچار فلج شدید هستند، ایمپلنت‌های مغزی آن را دریافت کرده‌اند و از آنها برای کنترل ابزارهای دیجیتال و فیزیکی از طریق فکر استفاده می‌کنند.