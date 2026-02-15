بابایی: کمبود قاضی چالش دستگاه قضا در گلپایگان است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه سفر به گلپایگان در جمع خبرنگاران، با اشاره به حضور هیئت قضایی در شهرستان گلپایگان، اظهار کرد: امروز این توفیق حاصل شد که در جریان سفر ریاست محترم قوه قضاییه به استان اصفهان، در شهرستان گلپایگان حضور پیدا کنیم و جلسهای در محل دادگستری شهرستان برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه چند موضوع مهم در دستور کار قرار گرفت که نخستین آن، بررسی وضعیت ساختمان دادگستری و همچنین نیروی انسانی قضایی بود. در حال حاضر دو شعبه بازپرسی بلاتصدی وجود دارد و همچنین ضرورت تأمین معاون قضایی و معاون دادستانی از مطالبات همکاران قضایی، رئیس دادگستری و دادستان شهرستان است.
بابایی با اشاره به حجم بالای پروندهها گفت: ورودی پروندهها به شعب حقوقی و کیفری و همچنین آمار قابل توجه پروندههای اجرای احکام کیفری و حقوقی، نیاز به تقویت نیروی انسانی قضایی را دوچندان کرده است. مقرر شد این موضوع فردا در شورای قضایی، به محضر ریاست محترم قوه قضاییه گزارش شود.
نگهداری ۵۰۰ خودرو و موتورسیکلت در پارکینگ های گلپایگان
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره موضوع پارکینگها نیز بیان کرد: گزارشی ارائه شد که حدود ۵۰۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت در پارکینگها نگهداری میشود. هرچند نسبت به سنوات گذشته شاهد کاهش آمار هستیم اما برای کاهش بیشتر، پیشنهاد مناسبی مطرح شد که مقرر شد فردا منعکس شود.
وی ادامه داد: بخش عمدهای از این خودروهای توقیفی بر اساس دستور قضایی و اعلام به راهور و مراجع ذیربط توقیف شدهاند، اما اعلام نتیجه توقیف به مرجع قضایی همچنان به صورت فیزیکی و سنتی انجام میشود. اگر این ارتباط به صورت الکترونیکی برقرار شود، مکاتبات تسهیل شده و تعیین تکلیف خودروها با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.
بابایی با اشاره به وضعیت اقتصادی شهرستان گلپایگان گفت: این شهرستان از نظر صنعتی و اقتصادی بسیار فعال و پویاست و خوشبختانه نرخ بیکاری آن منفی است. ۲۲۰ واحد صنعتی فعال در شهرستان وجود دارد و نیاز جدی به نیروی متخصص احساس میشود. یکی از مشکلات مطرحشده، مطالبات صنعتگران از شرکتهای مادر بود که مقرر شد این موضوع نیز از طریق لازم پیگیری شود تا بخش مهمی از دغدغه فعالان اقتصادی برطرف شود.
وی اضافه کرد: در حوزه تولید آلومینیوم نیز گزارشی ارائه شد که نشان میدهد حدود ۸۵ درصد تولید شمش آلومینیوم در شهرستان گلپایگان انجام میشود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه از بازدید زندان شهرستان خبر داد و گفت: موضوع ارتباط زندان گلپایگان با شهرستان خوانسار نیز مطرح شد و پیشنهاد شد زندان به صورت واحد برای دو شهرستان تعریف شود و نیروهای انسانی مستقر در خوانسار در گلپایگان مستقر شوند که این اقدام میتواند بخشی از کمبود نیروی انسانی زندان را جبران کند.
وی با اشاره به وضعیت زندان اظهار کرد: آمار زندانیان نیازمند توجه بیشتر است، اما بر اساس گزارشهای ارائهشده، زندان گلپایگان یکی از زندانهای استاندارد با امکانات مناسب محسوب میشود.
بابایی خاطرنشان کرد: در جریان این سفر، دیداری با برخی مراجعان شعب دادگاهها نیز انجام شد. ارزیابی کلی نشان میدهد روند رسیدگی قضایی در دادگاهها و دادسراها مطلوب است و رضایتمندی مراجعان وجود دارد. بدون تردید با حل مشکل نیروی انسانی قضایی، این رضایتمندی افزایش خواهد یافت. همکاران قضایی شهرستان از نیروهای توانمند، عالم و مسلط به امور قضایی هستند و طی سالهای اخیر جزو قضات منتخب و موفق استان به شمار میروند.
نظر شما