به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سالاروند در سخنانی، اظهار داشت: یک بهله پرنده شکاری از نوع عقاب شاهی که در سطح مسیر جاده دورود ازنا روئیت شده بود و به دلایل نامعلومی توانایی پروازکردن را نداشت توسط یک نفر از دوستداران محیط‌زیست که از پرسنل مرکز اورژانس شهرستان الیگودرز است به این اداره تحویل داده شد.

وی افزود: پس از بررسی اولیه و اوضاع آسیب‌دیدگی این پرنده، برای درمان به مرکز تیمار پرندگان آقای دکتر «بهلولی» دامپزشک حیات‌وحش شهرستان بروجرد تحویل داده شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط‌زیست دورود، بیان داشت: در صورت درمان و تیمار توسط دامپزشک و اطمینان از سلامتی کامل این پرنده در طبیعت رهاسازی خواهد شد.

سالاروند ضمن قدردانی از اقدام شایسته این دوستدار محیط‌زیست که بااحساس مسئولیت اجتماعی به حفظ این‌گونه‌های باارزش کمک می‌دهند گفت: از دوستداران محیط‌زیست درخواست داریم در صورت مشاهده چنین مواردی با سامانه شبانه‌روزی ۱۵۴۰ تماس حاصل کنند تا دراسرع‌وقت نسبت به بررسی موضوع اقدام لازم صورت گیرد.

بنابراین گزارش، عقاب «شاهی» در لیست قرمز اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (red list. IUCN) قرار دارد و از گونه‌های آسیب‌پذیر و پرندگان حفاظت شده است که در دشت‌های باز با درختان بلند و جنگل‌های کوهپایه‌ای زندگی می‌کند و در زمستان، در باتلاق‌های منطقه‌های استپی به سر می‌برد و آشیانه خود را روی درختان بلند و دورافتاده می‌سازد.