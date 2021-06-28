تخریب ۲۰ واحد مسکونی مخروبه توسط شهرداری گلپایگان

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفیان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سال گذشته هشت هزار و ۷۰ فقره پرونده در دادسرای گلپایگان مطرح شده است که از این تعداد ۲۰ درصد آن منتهی به صلح و سازش شد.

وی افزود: در این شهرستان جرایم خشن، منتهی به ناامنی نداشتیم و جرایم تکراری مانند سرقت، مواد مخدر، تصادفات جرحی، ایراد ضرب و شتم ساده، توهین و افترا و تهدید اتفاق افتاده است.

کاهش ۱۰ درصدی پرونده‌ها به دادگستری

دادستان گلپایگان تأکید کرد: یکی از اهداف قوه قضائیه، قضا زدایی است تا موجب کاهش اتلاف وقت و هزینه‌ها شود، در این راستا با اقدام به حذف شیوه نامه توقیف خودرو مبنی بر فک پلاک، مفقودی چک و سایر اسناد و صدور چک، ۱۰ درصد پرونده‌ها به دادگستری کاهش یافت.

وی ادامه داد: در سال جاری نیز برای کاهش مراجعات به دادگستری، در نظر داریم تا جرایم مربوط به تصادفات جرحی بدون حضور در دادگستری و یا به صورت الکترونیکی و حذف اوراق فیزیکی پرونده انجام شود.

شریفیان تصریح کرد: دستگاه قضائی باید بر اساس سند تحول قضائی تمام اقدامات را انجام دهد، در دادسرای این شهرستان با عمل به این امر در تمام ابعاد و اضلاع قدم برداشته‌ایم و در ردیف حوزه‌های قضائیه برتر هستیم.

کاهش جرایم خشن صد درصد کاهش یافت

شریفیان در ارتباط با آمار جرایم مختلف افزود: کاهش ۱۰۰ درصدی جرایم خشن، ۲۳ درصدی سرقت وسایل، ۳۸ درصدی سرقت مغازه و ۲۶ درصدی سرقت اتومبیل و ۲۰ درصدی سرقت منزل و ۳۱ درصدی سرقت احشام، و افزایش ۸۳ درصدی کشفیات داشتیم که این اقدامات بدون تلاش به ثمر نرسیده است.

وی با بیان اینکه در پنج ورودی شهرستان ایست و کنترل دایر و سیستم‌های پایش بیشتری فعال شده است، افزود: با وجود موقعیت جغرافیایی گلپایگان اما این اقدامات موجب شد سرقت کاهش یابد که مردم نیز احساس امنیت بیشتری کنند، اطلس جغرافیایی جرم در گلپایگان تهیه و نقاط پرخطر و آلوده شناسایی شدند.

دادستان گلپایگان گفت: بالغ بر ۱۰۰ نفر معتاد متجاهر به کمپ ترک اعتیاد معرفی شدند، ۲۰ واحد مسکونی مخروبه که پاتوق معتادین بود با صدور حکم برای شهرداری تخریب شدند.

کاهش ۲۰ درصدی معرفی افراد به زندان

وی با بیان اینکه سال گذشته در اجرای امر حبس زدایی کاهش ۲۰ درصد معرفی افراد به زندان را داشتیم در حالی که این رقم در سطح کشور نزدیک به هشت درصد است، گفت: در زندان گلپایگان اکنون ۵۰ درصد زندانیان مشغول به کار هستند.

شریفیان افزود: در یک برنامه ریزی‌ها با کمک یکی از تولید کنندگان سعی داریم رقم اشتغالزایی را به ۸۰ درصد برسانیم، زندان گلپایگان یک مکان امن و سالم است و درصدد هستیم با ایجاد اشتغال زمینه بازگشت افراد به زندان را به حداقل برسانیم.