ایجاد شهر جهانی فناوری در چابهار

به گزارش خبرنگار مهر، محمدسعید اربابی، دبیر شورای سیاستگذاری جشنواره ملی صنایع خلاق و فرهنگی ایران امروز در حاشیه برگزاری نخستین جشنواره ملی صنایع خلاق و فرهنگی ایران در محل نمایشگاه‌های منطقه آزاد چابهار اظهار داشت: برگزاری این رویداد ملی در یکی از دورترین نقاط کشور، نشان داد که چابهار ظرفیت تبدیل شدن به یکی از کانون‌های جدی صنایع خلاق را دارد.

وی با اشاره به همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دیگر دستگاه‌ها در برگزاری این جشنواره افزود: آنچه برای ما اهمیت داشت، پذیرش این واقعیت بود که آینده چابهار ذیل توسعه سواحل مکران، صرفاً با ساخت اسکله، جاده و کارخانه رقم نمی‌خورد، بلکه باید انسان‌ها را توسعه دهیم.

توسعه انسان‌محور؛ اولویت راهبردی چابهار

اربابی با بیان اینکه ایران از ظرفیت بالای منابع انسانی برخوردار است، گفت: در همین مناطق کمتر برخوردار شاهد هستیم که یک دانش‌آموز با حداقل امکانات می‌تواند سامانه هشدار سونامی طراحی کند یا در رقابت‌های علمی رتبه نخست را کسب کند؛ این نشان می‌دهد سرمایه اصلی کشور نیروی انسانی خلاق و توانمند است.

وی ادامه داد: هدف ما از برگزاری جشنواره صنایع خلاق در چابهار این بود که ایده‌های نوآورانه از سراسر کشور – از شمال و جنوب تا شرق و غرب – به این منطقه بیاید و در کنار استعدادهای بومی تلفیق شود. این تعامل می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری کسب‌وکارهای خلاق مبتنی بر هنر، فناوری و ظرفیت‌های محلی باشد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار تاکید کرد: همین که توانستیم نخستین دوره این جشنواره را در چابهار برگزار کنیم، یک موفقیت استراتژیک محسوب می‌شود و می‌تواند در سال‌های آینده به تثبیت جایگاه این منطقه در زیست‌بوم صنایع خلاق کشور کمک کند.

ظرفیت‌های بی‌نظیر گردشگری و جغرافیایی

اربابی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی چابهار گفت: این منطقه از نظر جغرافیایی و طبیعی کم‌نظیر است؛ از صخره‌های مشرف به اقیانوس هند تا پدیده‌هایی که در کمتر نقطه‌ای از جهان دیده می‌شود. چنین مزیت‌هایی می‌تواند پیشران توسعه گردشگری خلاق باشد.

وی افزود: باید این ظرفیت‌ها را نه‌تنها به گردشگران خارجی بلکه به هموطنان خودمان نیز معرفی کنیم. بسیاری از جاذبه‌های چابهار در سطح جهانی کم‌نظیر است و می‌تواند به برند ملی در حوزه گردشگری تبدیل شود.

دبیر شورای سیاستگذاری جشنواره ملی صنایع خلاق و فرهنگی ایران با بیان اینکه گردشگری خلاق یکی از محورهای توسعه منطقه است، تصریح کرد: پیوند میان فرهنگ بومی، هنرهای محلی و فناوری‌های نو می‌تواند تجربه‌ای متفاوت برای گردشگران خلق کند و اشتغال پایدار ایجاد کند.

تمرکز بر صنایع کوچک و متوسط خلاق

اربابی با اشاره به استقرار صنایع بزرگ در منطقه گفت: صنایع سنگین مانند پتروشیمی و فولاد تمایل به حضور در این منطقه دارند و از ظرفیت‌های بندری برای صادرات استفاده می‌کنند، اما راهبرد ما در حوزه صنایع خلاق، تمرکز بر صنایع کوچک و متوسط است.

وی افزود: صنایع کوچک و متوسط، اشتغال‌زا هستند و می‌توانند بر پایه ایده‌های خلاقانه، مونتاژ، طراحی و تولید محصولات فرهنگی و هنری شکل بگیرند. در این مسیر، تسهیلاتی از جمله واگذاری زمین و حمایت‌های زیرساختی برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار همچنین از برنامه‌ریزی برای گسترش پارک‌های فناوری و صندوق‌های حمایتی در منطقه خبر داد و گفت: درصدد هستیم زیست‌بوم نوآوری را در چابهار تقویت کنیم تا ایده‌ها از مرحله کاغذ به محصول و بازار برسند.

پیگیری ایجاد پارک علم و فناوری بین‌المللی

اربابی در پاسخ به پرسشی درباره ارتباط دانشگاه و صنعت اظهار داشت: واقعیت این است که هنوز آن‌گونه که باید ارتباط نظام‌مند میان دانشگاه و صنعت شکل نگرفته است، اما ما در منطقه آزاد چابهار تلاش کرده‌ایم این فاصله را کاهش دهیم.

وی از ارائه پیشنهاد ایجاد پارک علم و فناوری بین‌المللی به وزارت علوم خبر داد و گفت: ایده ما این است که علاوه بر داخل کشورهایی مانند عمان، پاکستان را نیز درگیر کنیم.

وی افزود: دستورالعمل‌های مربوطه به وزارت علوم ارائه شده و امیدواریم سال آینده مجوز آن صادر شود.

اربابی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها قرار است پنج پارک علم و فناوری جدید در کشور شکل گیرد که چابهار یکی از گزینه‌های اصلی آن است. هدف ما جذب همزمان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در حوزه فناوری‌های نوین و صنایع خلاق است.

وی با اشاره به فعالیت دانشگاه بین‌المللی در منطقه آزاد چابهار گفت: هم‌اکنون بین ۷۰ تا ۸۰ نفر دانشجویان این دانشگاه را دانشجویان خارجی تشکیل می‌دهند و این ظرفیت می‌تواند به توسعه تعاملات علمی و فناورانه بین‌المللی کمک کند.

دبیر شورای سیاستگذاری جشنواره ملی صنایع خلاق و فرهنگی ایران از تشکیل کارگروه زیباسازی منظر شهری خبر داد و گفت: از فعالان حوزه معماری، هنر و صنعت دعوت کردیم تا درباره ارتقای سیمای شهری نظر دهند. این اقدام نمونه‌ای از تعامل میان مدیریت شهری، صنعت و بخش خلاق است.

وی توضیح داد: گاهی افرادی با ایده‌های خلاقانه به ما مراجعه می‌کنند اما برای تبدیل ایده به طرح اجرایی با مشکل تامین مالی یا بی‌اعتمادی سرمایه‌گذار مواجه‌اند. ایجاد ساختارهای حمایتی در قالب پارک فناوری و صندوق‌های نوآوری می‌تواند این شکاف را پر کند.

وی با اشاره به جلسه خود با روسای پارک های علم و فناوری گفت: چند تصمیم کلی اتخاد شد و جمع بندی ما این بود که با ایجاد شهر جهانی فناوری موافقت شد و مصوباتی داشت و در پایان تایید و منطقه آزاد زمین مورد نیاز برای ایجاد شهر جهانی فناوری در اختیار متقاضیان قرار می دهد.

اربابی با به اشاره به صادرات محصولات صنایع خلاق و فناور گفت: در این جلسه اعلام کردیم به جای اینکه بحث پارک های علم و فناوری را دنبال کنیم به این سمت حرکت کنیم که چابهار به پایگاه صادرات محصولات صنایع خلاق به کشورهای حوزه خلیج فارس، شبه قاره هند و شرق افریقا تبدیل شود و مقرر شد کارگروهی در وزارت علوم در این خصوص تشکیل شود .

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار در پاسخ به سوالی درباره کمبود امکانات و زیرساخت‌ها برای تبدیل چابهار به «پایتخت» کشور گفت: برای قضاوت درباره وضعیت فعلی باید گذشته منطقه را هم دید. برخی تصمیم‌گیری‌های کلان که خارج از اختیار منطقه بوده، در مقاطعی مانع رشد شده است، اما با وجود این محدودیت‌ها، رسیدن به موقعیت کنونی قابل توجه است.

وی درباره موضوع صف‌های بنزین در ایام پرتردد نیز اظهار داشت: تصمیم‌گیری درباره قیمت و سیاست‌های سوخت در سطح ملی انجام می‌شود، اما در ایام نوروز با حذف موقت کدینگ تلاش کردیم بخشی از مشکلات را کاهش دهیم. تفاوت قیمت سوخت با کشورهای همسایه، انگیزه قاچاق را افزایش داده که نیازمند تصمیم‌گیری کلان است.