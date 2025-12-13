به گزارش خبرنگار مهر، بهروز خلیلی عصر شنبه در نشست قرارگاه اقتصادی استان اظهار کرد: با توجه به اعلام مرکز کشور مبنی بر واردات کافی نهاده‌های دامی، لازم است دستگاه‌های ذی‌ربط با پیگیری مستمر، سهم مورد نیاز استان را تأمین کنند.



وی با اشاره به صدور مجوز واردات برخی کالاها برای استان‌های مرزی از جمله اردبیل، خواستار صدور فراخوان و جذب متقاضیان واردات نهاده‌های دامی شد و افزود: واردکنندگان می‌توانند از ۳ روش ارز حاصل از صادرات، تهاتر و ارز تالار اول نسبت به واردات نهاده‌ها با قیمت مناسب اقدام کنند.



معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با تأکید بر ضرورت کنترل مستمر قیمت‌ها در بازار، خواستار تشکیل اکیپ‌های نظارتی برای نظارت دقیق بر بازار و فعالیت نانوایی‌ها شد.



خلیلی انجام تمهیدات لازم برای تأمین اقلام اساسی مورد نیاز ماه رمضان و برنامه‌ریزی برای تأمین میوه شب عید را مورد تأکید قرار داد.



وی همچنین بر برنامه‌ریزی منظم جوجه‌ریزی، جلوگیری از خروج دام‌های مولد، توزیع شیر مدارس، تولید ۵ درصد نان کامل و نظارت بر روند دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها و کارخانه‌های آرد تأکید کرد و خواستار ارائه گزارش اقدامات دستگاه‌های مرتبط در این زمینه‌ها شد.