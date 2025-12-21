به گزارش خبرنگار مهر، بهروز خلیلی ظهر یکشنبه در نشست قرارگاه اقتصادی اردبیل گفت: تأمین، توزیع و نظارت بر بازار کالاهای ضروری از وظایف اصلی نهادهای مسئول است و مدیران باید این امر را جدی بگیرند.



وی افزود: واردکنندگان واجد شرایط می‌توانند از راه‌هایی مانند تهاتر، رفع تعهد ارزی صادرات و ارز تالار دوم، نهاده‌های دامی را از کشورهای همسایه وارد کنند و استان نیز مجوزهای لازم را صادر می‌کند.



معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به تفویض اختیار واردات برنج و روغن به استان سیستان و بلوچستان، خواستار شد تا دستگاه‌های جهاد کشاورزی و صمت، بخشی از نیاز اردبیل را از آن استان تأمین کنند.



خلیلی شناسایی و معرفی افراد واجد شرایط برای واردات نهاده‌ها را ضروری خواند و از فرمانداران و دستگاه‌های مربوطه خواست در این زمینه اقدام کنند.



خلیلی بر نظارت تخصصی و ضابطه‌مند بر بازار کالاهای اساسی تأکید و بیان کرد: راه‌اندازی نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های عرضه مستقیم کالا برای تنظیم بازار در استان ضروری است.



وی با اشاره به راه‌اندازی ۱۱ روستابازار در استان، هدف اصلی آن‌ها را حذف واسطه‌ها و کنترل قیمت‌ها دانست.



معاون اقتصادی استاندار اردبیل همچنین بر اقدامات برای تأمین گوشت مرغ و لبنیات تأکید کرد و گفت: فعال‌سازی دامداری و کشتارگاه سامیان و اجرای واحدهای دامداری در شهرستان‌ها می‌تواند به تعادل بازار کمک کند.



خلیلی در پایان، پیگیری دوگانه‌سوز کردن ۶۰ درصد نانوایی‌ها و برخی کارخانه‌های آرد استان و نیز اجرای طرح پخت نان کامل به میزان ۵ درصد تا پایان سال را از برنامه‌های مهم برشمرد.