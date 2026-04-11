خلیلی: مجوز فعالیت نانوایی های متخلفان لغو می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ،بهروز خلیلی در جلسه شورای آرد و نان استان بر ارتقای کیفیت آرد و نان در سالجاری تاکید کرد و خواستار آموزش و ارتقای توانمندی نانوایان شد.

وی افزود: همچنین لازم است در سالجاری برنامه ریزی های مقتضی برای پیشگیری از خرید و فروش آرد ،اجرای ۵ درصد آرد کامل و تمهیدات مورد نیاز برای رعایت نظم در ساعت های پخت انجام شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: با توجه به اینکه در سالجاری ۵۰ درصد از نانوایی های استان به سوخت دوم مجهز شده اند ،بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته در سالجاری این میزان به ۷۰ درصد افزایش می یابد.

وی بیان کرد: در راستای تجهیز نانوایی ها به سوخت دوم ،بانک های عامل باید نسبت به پرداخت تسهیلات مصوب ابلاغ شده برای این اقدام در اسرع وقت اقدام کنند.

خلیلی وظایف اتحادیه نانوایان برای رفع مشکلات این حوزه و حل دغدغه ها در خصوص پخت نان را یادآور شد و خواستار اقدام اتحادیه ها در خصوص پیشگیری از تخلفات نانوایان و توانمندسازی آنان برای بهبود کیفیت نان شد.

وی به مراکز دریافت شکایت ها تخلفات نانوایی ها از جمله نانینو و سیما اشاره کرد و گفت: تخلفات به صورت آنلاین و با بهره گیری از هوش مصنوعی دریافت و مورد پیگیری قرار می گیرد.