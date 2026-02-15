تپه تاریخی قالایچی بوکان تعیین حریم می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی صفری در این زمینه افزود: پرونده تعیین عرصه و حریم تپه تاریخی قالایچی بوکان بهمن ماه پس از بررسی و تأیید در کمیته فنی، در شورای حریم وزارت متبوع با حضور کارشناسان و صاحبنظران حوزههای مختلف مطرح و پس از بحث و بررسیهای کارشناسی به تصویب رسید.
وی ادامه داد: تعیین عرصه و حریم دقیق محوطههای تاریخی از مهمترین تکالیف قانونی در حوزه میراثفرهنگی است که نقش اساسی در حفاظت، مدیریت و جلوگیری از هرگونه تعرض و دخل و تصرف در آثار تاریخی دارد.
صفری افزود: تصویب عرصه و حریم تپه قالایچی در چارچوب اقدامات اجرایی لازم و در راستای فراهمسازی بسترهای حقوقی و حفاظتی برای ثبت جهانی محور مانا انجام شده است.
تپه تاریخی قالایچی یکی از شاخصترین محوطههای تاریخی شهرستان بوکان و منطقه شمالغرب کشور به شمار میرود و تصویب عرصه و حریم آن، زمینهساز حفاظت مؤثرتر و برنامهریزی اصولی برای این محوطه خواهد بود.
با مشخص شدن عرصه و حریم مصوب، هماهنگی طرحهای توسعهای و عمرانی با ضوابط میراثفرهنگی امکانپذیر شده و از بروز آسیبهای احتمالی به این محوطه تاریخی جلوگیری خواهد شد.
تپه قالایچی در نزدیکی شهر بوکان در آذربایجان غربی، یکی از مهمترین محوطههای باستانی عصر آهن در شمالغرب ایران است که بهویژه به دوره مانایی (سدههای ۹ تا ۷ پیش از میلاد) نسبت داده میشود.
این محوطه با کشف بقایای معماری خشتی، دیوارهای عظیم، و بهویژه آجرهای لعابدار با نقوش اساطیری و هندسی شهرت دارد؛ آجرهایی که از نظر هنری و نمادشناختی، پیوندهای فرهنگی میان ماناییان و جهان آشوری–اورارتویی را نشان میدهند.
برخی پژوهشگران این مکان را با شهر باستانی «ایزیرتو» (پایتخت مانا) مرتبط دانستهاند. تپه قلایچی به دلیل اهمیت سیاسی، هنری و معماریاش، نقشی کلیدی در شناخت ساختار قدرت و هویت فرهنگی جوامع پیشاهخامنشی منطقه ایفا میکند.
