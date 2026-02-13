انتقاد امام جمعه بندر دیر از نگاه حداقلی به مسجد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه بندر دیّر ضمن قدردانی از همه خادمان مساجد، ائمه جماعات، هیئت‌امنا، فعالان پایگاه‌های مقاومت، کانون‌های فرهنگی هنری و تمامی دست‌اندرکاران عرصه مسجد و اشاره به سنت آماده‌سازی مساجد در آستانه ماه رمضان، اظهار کرد: نظافت، غبارروبی و آراستگی مساجد برای استقبال از مهمانان خدا امری پسندیده و لازم است، اما نکوداشت واقعی مسجد، فراتر از امور ظاهری و فیزیکی است و در روایات اهل‌بیت(ع) نیز به این معنا توجه ویژه‌ای شده است.

وی افزود: مسجد به‌صورت خاص خانه خدا معرفی شده است؛ همان‌گونه که قرآن، کلام خدا و ماه رمضان، ماه خدا نام گرفته است. از این‌رو، بی‌احترامی به مسجد در حقیقت نوعی اهانت به حریم الهی محسوب می‌شود.

حسینی با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) گفت: در روایات آمده است که ما مأمور به تعظیم و بزرگداشت مساجد شده‌ایم؛ زیرا مسجد خانه خداست و احترام به آن، نشانه تعظیم شعائر الهی است. رعایت آداب مسجد، حفظ حرمت آن، پرهیز از گفت‌وگوهای دنیوی، معامله و رفتارهای خارج از شأن مسجد، همگی از مصادیق این تعظیم است.

وی هشدار داد: بی‌توجهی به حرمت مساجد، انسان را از رحمت الهی دور می‌کند و جامعه‌ای که نسبت به مساجد بی‌اعتنا شود، در معرض آسیب‌های جدی معنوی قرار خواهد گرفت.

انتقاد از نگاه حداقلی به مسجد

امام جمعه دیر با استناد به آیات قرآن کریم تأکید کرد: عمران و آبادانی مسجد تنها به ساخت بنا، گنبد، مناره و فرش‌های مجلل محدود نمی‌شود. قرآن تصریح می‌کند که آبادکنندگان واقعی مساجد، کسانی هستند که ایمان به خدا و روز قیامت دارند.

وی ادامه داد: کمک به ساخت یا تجهیز مسجد ارزشمند است، اما مهم آن است که این مشارکت از سوی انسان‌های مؤمن و اهل نماز صورت گیرد و مسجد به محلی برای نمایش نام و نشان افراد یا تطهیر اموال مشکوک تبدیل نشود.

حسینی با انتقاد از نگاه حداقلی به مسجد گفت: مسجد نباید صرفاً به یک نمازخانه تقلیل یابد. انتظار اسلام، انقلاب و رهبر معظم انقلاب این است که مسجد، پایگاه تربیتی، فرهنگی، اجتماعی و محور اصلی محله باشد.

وی با تبیین نقش امام جماعت افزود: امام جماعت باید امام محله باشد؛ از حال نیازمندان باخبر شود، به عیادت بیماران برود، جوانان نخبه را شناسایی کند و مسجد را به کانون حل مسائل اجتماعی تبدیل نماید.

امام جمعه دیر خاطرنشان کرد: اگر هر محله یک مسجدِ فعال و پویا داشته باشد، در شرایط بحران، اغتشاش یا ناتوانی دستگاه‌ها در خدمت‌رسانی، مسجد می‌تواند پایگاه اصلی ساماندهی و کمک به مردم باشد؛ طرحی که حتی مورد استقبال رئیس‌جمهور و تأکید مسئولان کشوری نیز قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: مسجدی که نسل جوان را در کنار امام جماعت، کانون‌های فرهنگی، پایگاه مقاومت و فعالیت‌های جهادی قرار دهد، اجازه نفوذ دشمن و فریب جوانان را نخواهد داد.

رمضان ماه قرآن است

حسینی با اشاره به برنامه‌های ماه مبارک رمضان گفت: برپایی سفره‌های ساده افطار، توزیع بسته‌های معیشتی، رسیدگی به ایتام، تقویت مراکز نیکوکاری مساجد و توجه ویژه به کفارات روزه، از برنامه‌هایی است که باید با جدیت دنبال شود.

وی همچنین بر بهره‌گیری حداکثری از قرآن کریم در این ماه تأکید کرد و افزود: ماه رمضان، ماه قرآن است؛ شایسته است جلسات قرآنی به‌گونه‌ای برگزار شود که فهم آیات و تطبیق آن با زندگی روزمره در دستور کار قرار گیرد؛ همان طرح سی روز، سی آیه برای زندگی.

امام جمعه دیّر ابراز امیدواری کرد که مؤمنان با استفاده از فرصت‌های معنوی این ماه، از رحمت، مغفرت و آزادی از آتش الهی بهره‌مند شده و مساجد، بیش از گذشته به کانون نور، هدایت و امید در جامعه تبدیل شوند.

وی با اشاره به سالروز رحلت آیت‌الله میرزا محمدحسن شیرازی، صاحب فتوای تاریخی تحریم تنباکو گفت: فتوای میرزای شیرازی، ضربه‌ای اساسی به استعمار پیر انگلیس وارد کرد و نشان داد که مرجعیت شیعه چه قدرت عظیمی در هدایت جامعه اسلامی دارد. این فتوا به‌گونه‌ای بود که حتی در حرمسرای ناصرالدین‌شاه، قلیان‌ها شکسته شد.

وی افزود: در تاریخ نقل شده است که وقتی ناصرالدین‌شاه نسبت به شکستن قلیان‌ها اعتراض کرد، پاسخ شنید که این کار به دستور همان مرجعی انجام شده که حکم تحریم تنباکو را صادر کرده است. این اتفاق، عمق نفوذ روحانیت و مرجعیت در جامعه را به‌روشنی نشان می‌دهد.

حسینی گفت: استعمار فهمید که تا زمانی که روحانیت در میان مردم نفوذ دارد، نمی‌تواند بر این کشور مسلط شود؛ به همین دلیل، از همان زمان تلاش برای تخریب چهره روحانیت آغاز شد.

وی خاطرنشان کرد: روحانیت در طول تاریخ، به تعبیر روایات، دژهای مستحکم اسلام بوده‌اند؛ مردانی که با جان، مال، علم و بیان خود، از دین و جامعه اسلامی دفاع کرده‌اند و اجازه نداده‌اند دشمن به اهداف خود برسد.

امام‌جمعه دیّر تأکید کرد: وظیفه ماست که یاد این بزرگان را زنده نگه داریم و نقش آنان را در حفظ اسلام و استقلال کشور برای نسل‌های جدید تبیین کنیم. همان‌گونه که یاد امام راحل (ره)، شهدای روحانیت و چهره‌های مبارز جهان اسلام باید همواره در جامعه زنده باشد.

وی با اشاره به سالروز قیام تاریخی مردم مؤمن و غیرتمند تبریز در ۲۹ بهمن در چهلم شهدای قم عنوان کرد: این قیام یکی از نقاط عطف انقلاب اسلامی به شمار می‌رود و رژیم طاغوت را به‌شدت متزلزل کرد.

حسینی افزود: قیام ۲۹ بهمن مردم تبریز، نخست‌وزیر وقت رژیم شاه، جمشید آموزگار، را وادار به استعفا کرد و نشان داد که ملت ایران در برابر ظلم و استبداد، هرگز ساکت نخواهد نشست.

امام‌جمعه دیّر در ادامه به موضوع ثبت‌نام هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و گفت: این جایگاه، جایگاه خدمت صادقانه به مردم است و امیدواریم افراد شایسته، متعهد و دلسوز وارد این عرصه شوند و مردم نیز با دقت و آگاهی انتخاب کنند.

انتقاد از هجمه‌ها علیه ارکان اقتدار نظام

وی با انتقاد از هجمه‌ها علیه ارکان اقتدار نظام، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب ستون خیمه نظام اسلامی است و دشمنان بیرونی و متأسفانه برخی در داخل، تلاش می‌کنند با القائات رسانه‌ای، مشکلات کشور را به رهبری نسبت دهند؛ از مذاکرات گرفته تا مسائل اقتصادی. این یک خط تبلیغاتی چند دهه‌ای است که با هدف ضربه زدن به اعتماد مردم دنبال می‌شود.

امام جمعه دیّر افزود: حمله به سپاه، بسیج، صداوسیما و نماز جمعه، بخشی از همین پروژه است؛ در حالی که سپاه و ارتش، دو بازوی اقتدار نظام هستند و در کنار دیپلماسی کشور، با قدرت در برابر دشمن ایستاده‌اند.

وی تأکید کرد: جنگ نرم از جنگ نظامی خطرناک‌تر است؛ چراکه در آن، حقیقت تحریف می‌شود. در جنگ نظامی، رزمندگان سپاه، ارتش و بسیج قهرمانانه از کشور دفاع می‌کنند و به فضل الهی در برابر دشمن ایستاده‌اند.

حسینی در پایان ابراز امیدواری کرد: با هوشیاری ملت، انسجام ملی و ایستادگی در برابر جنگ نرم و فشارهای دشمن، مسیر عزت، اقتدار و پیشرفت کشور با قوت ادامه یابد و نتیجه مذاکرات و تحرکات دیپلماتیک نیز تأمین‌کننده منافع و مصالح ملی جمهوری اسلامی ایران باشد.

امام جمعه دیّر با اشاره به حضور گسترده و پرشور مردم ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن، این حضور را تعیین‌کننده، دشمن‌شکن و وحدت‌آفرین توصیف کرد و گفت: ملت ایران بار دیگر نشان داد که قدرت ملی جمهوری اسلامی، بیش از آنکه متکی به موشک و هواپیما باشد، ریشه در اراده، ایمان و ایستادگی مردم دارد.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر اهمیت حضور مردم در صحنه، اظهار داشت: همان‌گونه که مقام معظم رهبری ملت ایران را به حضور آگاهانه در راهپیمایی ۲۲ بهمن فراخواندند، این حضور باید به‌گونه‌ای باشد که دشمن را مأیوس و وادار به عقب‌نشینی کند. معظم‌له تصریح کردند اگر کشوری دارای تجهیزات نظامی پیشرفته باشد، اما مردم در صحنه نباشند و از نظام اسلامی حمایت نکنند، آن جامعه از درون دچار مشکل می‌شود و دیگر نیازی به جنگ نظامی دشمن نخواهد بود.

امام جمعه دیّر افزود: رهبر انقلاب فرمودند قدرت ملی ما با اتحاد، انگیزه، بصیرت، قدرت فکر و ایستادگی در برابر وسوسه‌های دشمن شکل می‌گیرد و مایوس شدن دشمن، نتیجه مستقیم همین عناصر است. ملت ایران این فراخوان حق را به شایستگی اجابت کرد و با حضور ده‌ها میلیونی خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن، پاسخی قاطع و تاریخی به دشمنان داد.

حسینی با بیان اینکه این حضور از نظر کمی و کیفی غیرقابل توصیف بود، گفت: در برخی استان‌ها و شهرستان‌ها، جمعیت حاضر نسبت به سال‌های گذشته تا ۵۰ درصد و حتی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشت. حضور پررنگ نسل جوان و کودکان، که دشمن روی آنان حساب باز کرده بود، معادلات دشمن را برهم زد و آنان را به تمسخر گرفت.

وی تأکید کرد: این حضور همان چیزی بود که رهبر معظم انقلاب می‌خواستند؛ یعنی ناامیدی دشمن. این راهپیمایی، جلوه‌ای از اقتدار نظام اسلامی، وحدت ملت و عشق و دلدادگی مردم به رهبرشان بود. ملت ایران با شعارهایی چون خونی که در رگ ماست، هدیه به رهبر ماست نشان داد که از شعور، بصیرت و شناخت عمیق نسبت به شرایط برخوردار است.

امام جمعه دیّر با اشاره به پیام قدردانی رهبر معظم انقلاب پس از راهپیمایی، گفت: معظم‌له با احترام به ملت، ایستادند و از این ملت وفادار تکریم کردند و فرمودند: ملت عزیز ایران، آنچه در ۲۲ بهمن انجام دادید، ایران را سربلند کرد، جمهوری اسلامی را پشتیبانی کرد، به قدرت آن افزود و دشمنانی را که به‌دنبال تسلیم ملت ایران بودند، مأیوس ساخت.

وی افزود: رهبر انقلاب تصریح کردند که این کار بزرگ به توفیق الهی انجام شد و خداوند اجر چنین حضور عظیمی را به ملت ایران عطا خواهد کرد و نتیجه آن، عزت، اقتدار و پاداش الهی است.

حسینی با اشاره به حضور مردم شهرستان دیّر، این حضور را وصف‌ناشدنی دانست و گفت: مردم در شهرها و روستاها با یک شعار واحد و یک حرف واحد، هویت ملی و انقلابی خود را به رخ دشمن کشیدند. رهبر انقلاب نیز بر حفظ انسجام ملی و وحدت تأکید کردند و فرمودند این انسجام، بسیار ارزشمند و گران‌بهاست.

وی ضمن تقدیر از اقشار مختلف مردم، ستاد بزرگداشت دهه فجر و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، تصریح کرد: مردم علی‌رغم مشکلات اقتصادی و معیشتی و گلایه از برخی عملکردها، برای کشور، برای نظام و از سر ایمان و عشق به رهبری در صحنه حاضر شدند. این نشان می‌دهد مردم به وظیفه خود عمل کردند و اکنون نوبت مسئولان است که به وظیفه‌شان عمل کنند.

امام جمعه دیّر با تأکید بر ضرورت پیگیری مطالبات مردم گفت: نباید اجازه داد کم‌کاری، بی‌عرضگی یا ضعف مدیریتی برخی افراد، موجب نارضایتی مردم شود و این نارضایتی به حساب نظام و رهبری گذاشته شود. بنده پیگیر مشکلات مردم هستم و در دیدار با نماینده محترم مجلس برخی مسائل شهر مطرح کردم از جمله مشکلات آموزش و پرورش شهرستان که ایشان با معاون وزیر آموزش و پرورش تماس گرفتند و بنده نیز صحبت کردم و این موضوع مطرح شد که قول دادند هرچه زودتر حل شود. در رابطه با دستگاه‌های دیگر هم به تدریج پیگیری خواهم کرد.

وی با بیان اینکه مصلی به جایگاهی برای بیان و پیگیری مشکلات مردم تبدیل می‌شود افزود: اگر مردم ببینند که مسئولان در مساجد و ادارات به‌صورت واقعی به مشکلات آنان رسیدگی می‌کنند، اعتماد عمومی تقویت می‌شود. میز خدمت زمانی معنا دارد که در خود دستگاه‌ها و ادارات، با خوش‌رویی و احترام واقعی به مردم ارائه شود.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن گفت: امروز ما در چند جبهه با دشمن مواجه هستیم؛ از جمله جنگ نرم و جنگ شناختی که نتیجه آن اغتشاشات، فریب بخشی از نسل جوان و سوءاستفاده دشمن از برخی افراد بود. در این جنگ، نیازمند بصیرت‌افزایی و روشنگری هستیم.