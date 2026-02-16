عربستان اقدام صهیونیست ها در الحاق کرانه باختری را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه عربستان سعودی با صدور بیانیه ای تصمیم رژیم صهیونیستی در تبدیل مالکیت اراضی کرانه باختری به کابینه رژیم صهیونیستی را که در قالب طرحهایی برای تحمیل واقعیت جدید حقوقی و اداری صورت میگیرد را محکوم کرد.
در بیانیه وزارت خارجه عربستان سعودی آمده است: تصمیم اشغالگران برای تبدیل اراضی کرانه باختری به آنچه «املاک دولتی» مینامند، دستیابی به صلح و ثبات در منطقه را تضعیف میکند.
وزارت خارجه عربستان سعودی تاکید کرد که رژیم صهیونیستی بر سرزمینهای اشغالی فلسطین هیچ گونه حاکمیتی ندارد.
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