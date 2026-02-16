  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۱۶

عربستان اقدام صهیونیست ها در الحاق کرانه باختری را محکوم کرد

عربستان اقدام صهیونیست ها در الحاق کرانه باختری را محکوم کرد

وزارت خارجه عربستان با صدور بیانیه ای اقدام رژیم صهیونیستی در تصویب قوانین جدید برای بلعیدن اراضی کرانه باختری را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه عربستان سعودی با صدور بیانیه ای تصمیم رژیم صهیونیستی در تبدیل مالکیت اراضی کرانه باختری به کابینه رژیم صهیونیستی را که در قالب طرح‌هایی برای تحمیل واقعیت جدید حقوقی و اداری صورت می‌گیرد را محکوم کرد.

در بیانیه وزارت خارجه عربستان سعودی آمده است: تصمیم اشغالگران برای تبدیل اراضی کرانه باختری به آنچه «املاک دولتی» می‌نامند، دستیابی به صلح و ثبات در منطقه را تضعیف می‌کند.

وزارت خارجه عربستان سعودی تاکید کرد که رژیم صهیونیستی بر سرزمین‌های اشغالی فلسطین هیچ گونه حاکمیتی ندارد.

کد مطلب 6750392

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها