وزیر خارجه سعودی: نظم جهانی دیگر کارآیی لازم را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، وزیر امور خارجه عربستان سعودی طی سخنانی در شصت و دومین کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: نظم جهانی دیگر آنگونه که باید کار نمی کند و اثرگذاری ندارد.

«فیصل بن فرحان» در ادامه سخنانش افزود: اروپا بزرگترین حامی نظم جهانی قدیمی بوده است. جنگ در اوکراین مذاکرات درباره نظم جهانی قدیمی را دوباره آغاز کرده است.

وزیر امور خارجه عربستان سعودی به تحولات نوار غزه هم اشاره کرد و گفت: با وجود آتش بس، کشتار در نوار غزه هنوز متوقف نشده است. کشتار در نوار غزه باید متوقف و بازسازی این باریکه آغاز شود. تلاش‌های روزانه‌ای برای دستیابی به ثبات وجود دارد و تمرکز باید بر بهبود زندگی فلسطینی‌ها در غزه باشد.

بن فرحان تأکید کرد: وحدت غزه و کرانه باختری باید حفظ شود، ولی این هدف بدون ثبات در غزه محقق نخواهد شد.