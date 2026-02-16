  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۴۲

بازداشت یک جاسوس دیگر در اراضی اشغالی

بازداشت یک جاسوس دیگر در اراضی اشغالی

سرویس شاباک رژیم صهیونیستی از بازداشت یک جاسوس دیگر در اراضی اشغالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سرویس شاباک رژیم صهیونیستی اعلام کرد که یک جاسوس دیگر را در اراضی اشغالی بازداشت کرده است.

بر اساس این گزارش، شخص بازداشت شده اقدام به جمع آوری اطلاعات درباره یک مسئول بلندپایه صهیونیست کرده بود.

شاباک در عین حال مدعی شد که این فرد برای ایران جاسوسی می کرده است.

پیشتر نیز رژیم صهیونیستی مدعی بازداشت چندین جاسوس به اتهام ارتباط با ایران شده بود. لازم به ذکر است که محافل امنیتی رژیم صهیونیستی بارها نسبت به گسترش جاسوسی در اراضی اشغالی و تمایل ساکنان این منطقه به جاسوسی علیه تل آویو هشدار داده اند.

کد مطلب 6750479

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها