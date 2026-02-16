بازداشت یک جاسوس دیگر در اراضی اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سرویس شاباک رژیم صهیونیستی اعلام کرد که یک جاسوس دیگر را در اراضی اشغالی بازداشت کرده است.

بر اساس این گزارش، شخص بازداشت شده اقدام به جمع آوری اطلاعات درباره یک مسئول بلندپایه صهیونیست کرده بود.

شاباک در عین حال مدعی شد که این فرد برای ایران جاسوسی می کرده است.

پیشتر نیز رژیم صهیونیستی مدعی بازداشت چندین جاسوس به اتهام ارتباط با ایران شده بود. لازم به ذکر است که محافل امنیتی رژیم صهیونیستی بارها نسبت به گسترش جاسوسی در اراضی اشغالی و تمایل ساکنان این منطقه به جاسوسی علیه تل آویو هشدار داده اند.