افزایش ۸۵ درصدی استفاده از ارزهای مجازی در قاچاق انسان 

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از CNBC، موسسه چینالیسیس اخیرا گزارش داده که مطالعات نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۵ استفاده از ارزهای مجازی در جرایم مرتبط با قاچاق انسان در جهان ۸۵ درصد افزایش داشته و طی سال گذشته میلیون‌ها تراکنش مربوط به این مسئله در بستر بلاکچین انجام شده است.

این موسسه که در زمینه تحلیل حوزه بلاکچین فعالیت می‌کند تاکید کرده که بخش بزرگی از این زیست بوم غیرقانونی در آسیای جنوب شرق توسعه یافته که در این مناطق شاهد شرط‌بندی‌های برخط غیرقانونی و پولشویی نیز هستیم.

چینالیسیس ‌می گوید در حوزه قاچاق انسان استفاده از ارزهای مجازی در چند حوزه عمده خلاصه می‌شود که شامل قاچاق زنان برای بردگی جنسی، قاچاق نیروی کار و فروش محتواهای مرتبط با سو استفاده جنسی از کودکان می شود.

نکته حائز اهمیت اینکه در حالی که جرائم گفته شده بیشتر در آسیای جنوب شرق توسعه پیدا کرده اما بسیاری از مشتریان پرداختی‌های خود را از آمریکای شمالی و جنوبی، اروپا و استرالیا انجام دادند که نشان دهنده گستردگی استفاده از رمز ارزها در جرایم مرتبط با قاچاق انسان در سطح جهان است.

چینالیسیس همچنین اعلام کرده که قاچاقچیان انسان به طور فزاینده‌ای در حال استفاده از پلتفرم‌هایی نظیر تلگرام برای تبلیغ فعالیت‌های خود، به دام انداختن قربانیان و انجام امور مالی خود هستند.