به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فرامرز رفیعپور جامعهشناس و استاد برجسته دانشگاه در برنامه تلویزیونی «قرآن و جامعه» با تکیه بر سالها پژوهش در حوزه علوم اجتماعی، به بررسی نسبت میان آموزههای قرآن کریم و مسائل روز جامعه میپردازد. مباحث این مجموعه موضوعاتی همچون اثبات خالق، اثبات رسول، خانواده، عدالت، اخلاق اجتماعی و سبک زندگی را در بر میگیرد.
کتاب «قرآن و جامعه» تازهترین اثر فرامرز رفیعپور، مبنای اصلی مباحث مطرحشده در این برنامه تلویزیونی است و چارچوب نظری گفتگوها بر اساس همین اثر تدوین شده است.
برنامه تلویزیونی «قرآن و جامعه» در ایام ماه مبارک رمضان به مدت ۳۰ دقیقه هر شب دقایقی پس از اذان مغرب از شبکه یک سیما پخش میشود و حوالی ساعت ۲۳ بازپخش خواهد شد.
کارگردانی برنامه تلویزیونی «قرآن و جامعه» بر عهده یونس محمدی مجری برنامه «مکث» است. در این برنامه کوشیده شده با بهرهگیری از ساختاری متفاوت، استفاده از تکنیکهای متنوع تصویری و آرشیوهای کمتر دیدهشده از نظام خلقت، محتوایی جذاب و تأثیرگذار از مباحث فرامرز رفیعپور ارائه شود.
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