مجدالدین تاج در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارتباط مستقیم میان رونق گردشگری و بازار صنایعدستی اظهار کرد: هر زمان که وضعیت گردشگری مطلوب باشد، بازار صنایعدستی نیز رونق میگیرد، اما در شرایط کنونی به دلیل کاهش گردشگران خارجی و افت توان خرید داخلی، وضعیت فروش صنایعدستی رضایتبخش نیست.
وی افزود: در سال جاری با وجود حضور پرشمار گردشگران داخلی در اصفهان، اغلب آنان خریدی انجام ندادند، زیرا هزینههای بالای اقامت و خوراک موجب شده بود بخش عمدهای از بودجه سفر آنان صرف امور ضروری شود و مبلغی برای خرید صنایعدستی باقی نماند.
رئیس اتحادیه صنایعدستی اصفهان ادامه داد: راهکار دیگر برای رونق این حوزه، توسعه صادرات است، اما متأسفانه قوانین سختگیرانه و شرایط نامناسب اقتصادی مانع تحقق این هدف شده است.
وی تصریح کرد: یکی از مهمترین مشکلات، افزایش قیمت مواد اولیه بهویژه مس است. حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مواد اولیه صنایعدستی مسی از مس تشکیل میشود، اما تولیدکنندگان ناچارند آن را از واسطهها با قیمت بالا خریداری کنند.
چالش افزایش قیمت مس
تاج افزود: هر بار که نرخ ارز افزایش پیدا میکند، قیمت مس نیز بالا میرود و در نتیجه قیمت تمامشده محصول افزایش مییابد، این مسئله قدرت رقابت صنایعدستی ایران را در برابر محصولات مشابه هندی و چینی کاهش داده است.
رئیس اتحادیه صنایعدستی اصفهان یادآور شد: مواد اولیه صنایع فرش از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، اما متأسفانه این قانون شامل صنایعدستی نمیشود و تولیدکنندگان باید ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند.
وی گفت: در دیدار اخیر با رئیس کل بانک مرکزی، پیشنویس پیشنهادی برای معافیت صنایعدستی از مالیات بر ارزش افزوده ارائه شده است و انتظار میرود نمایندگان مجلس نیز با تصویب آن در برنامه توسعه هفتم، گامی مؤثر در حمایت از فعالان این حوزه بردارند.
تاج همچنین به قوانین قدیمی در حوزه صادرات اشاره کرد و گفت: بخشنامههای مربوط به صادرات مصنوعات نقره همراه مسافر مربوط به بیش از یک دهه قبل است و هنوز اصلاح نشدهاند. طبق مصوبه سال ۱۳۹۰، صادرات نقره همراه مسافر تنها تا سقف سه کیلوگرم مجاز است. هرچند این میزان در ستاد تسهیل استان به ده کیلوگرم افزایش یافته، اما هنوز اجرایی نشده است.
محدودیتهای پستی موانع صادرات صنایع دستی
وی خاطرنشان کرد: محدودیتهای پستی نیز از دیگر موانع صادرات است، در حال حاضر هر فرد تنها یک بار در سال میتواند با یک کد ملی کالای صنایعدستی را از طریق پست به خارج از کشور ارسال کند. پیشنهاد ما حذف این محدودیت و ایجاد امکان ارسال آزادتر برای تولیدکنندگان است.
وی یکی از راهکارهای تحریک تقاضا را برگزاری جشنوارههای فروش عنوان کرد و افزود: اتحادیه صنایعدستی با همکاری اتحادیه گز و شیرینی و اتحادیه پولک و نبات اصفهان، جشنواره سوغات اصفهان را برگزار کرده است.
به گفته رئیس اتحادیه صنایعدستی اصفهان، این جشنواره بدون استفاده از بودجه دولتی و با حمایت صنوف برگزار شده است و میتواند الگویی برای جلب مشارکت بخش خصوصی در رونق بازار صنایعدستی باشد.
وی با اشاره به حذف حمایتهای دولتی از حضور هنرمندان در نمایشگاههای خارجی گفت: در گذشته دولت بخشی از هزینههای اعزام هنرمندان به نمایشگاههای بینالمللی را پرداخت میکرد، اما چند سال است که این حمایتها حذف شده و فعالان صنایعدستی باید با هزینه شخصی در این رویدادها شرکت کنند.
یک سوم صنایعدستی جهان در اصفهان فعال است
تاج تأکید کرد: یکسوم صنایعدستی جهان در اصفهان فعال است و دوسوم صنایعدستی کشور در این استان تولید میشود. اصفهان بهعنوان شهر جهانی و شهر خلاق صنایعدستی ظرفیت بالایی در ارزآوری، اشتغالزایی و صادرات دارد.
وی تصریح کرد: اگر حمایتهای لازم از این بخش صورت گیرد، صنایعدستی میتواند به اندازه صادرات نفت خام برای کشور درآمد ایجاد کند. اشتغال در این حوزه نیز بسیار کمهزینه است و برخلاف استخدامهای دولتی، بار مالی بلندمدت ندارد.
رئیس اتحادیه صنایعدستی اصفهان اظهار کرد: متأسفانه شرایط فعلی این صنعت نامناسب است زیرا اولویت مردم در وضعیت اقتصادی کنونی معیشت، خوراک و پوشاک است و خرید صنایعدستی در اولویتهای پایینتر قرار دارد.
وی گفت: تنها از مسیر اصلاح قوانین مالیاتی، تسهیل صادرات و تقویت بازارهای داخلی میتوان امید داشت که صنایعدستی بار دیگر به جایگاه واقعی خود بازگردد.
نظر شما