امامی یگانه: طرح ملی «سبا» به دنبال اصلاح الگوی مصرف است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه با اشاره به اجرای طرح ملی سفیران بهینهسازی مصرف انرژی (سبا) در سطح کشور توسط وزارت نیرو و شرکت توانیر، اظهار کرد: این اقدام گامی ارزشمند برای فرهنگسازی در حوزه مدیریت مصرف انرژی است و میتواند نقش مهمی در اصلاح الگوی مصرف ایفا کند.
وی با اشاره به چالش ناترازی انرژی در کشور افزود: مدیریت مصرف انرژی یکی از اولویتهای دولت چهاردهم است و بنا بر تأکید رئیس جمهور، اقدامات مؤثری در ۲ محور توسعه نیروگاههای خورشیدی و بهینهسازی مصرف انرژی از طریق آموزش و فرهنگسازی در حال پیگیری است.
استاندار اردبیل همچنین از آغاز اقدامات مناسب برای توسعه مزارع خورشیدی در سطح استان خبر داد و تصریح کرد: در کنار توسعه زیرساختهای تولید انرژی، اجرای برنامههای فرهنگی و آموزشی برای ارتقای آگاهی عمومی در زمینه مدیریت مصرف انرژی ضروری است.
وی با تأکید بر نقش آموزش در این حوزه گفت: ارائه آموزشهای لازم به دانشآموزان در مدارس، خانوادهها و اقشار مختلف جامعه میتواند نقش مؤثری در نهادینهسازی فرهنگ مصرف بهینه انرژی داشته و طرح ملی «سبا» در این مسیر نقش قابل توجهی ایفا خواهد کرد.
امامی یگانه ابراز امیدواری کرد؛ با اجرای این طرح و مشارکت گسترده مردم، زمینه مدیریت بهینه مصرف انرژی و افزایش بهرهوری در کشور بیش از پیش فراهم شود.
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