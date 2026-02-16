به گزارش خبرنگار مهر ، افتتاحیه ۲۳ نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۴۸۶ کیلووات در ۱۱ منطقه تهران با حضور نایب رئیس شورای شهر، اعضای شورای شهر، معاونان شهرداری تهران و مدیران وزارت نیرو برگزار شد.

مهدی صالحی شهردار منطقه ۲ تهران ، با قدردانی از برگزارکنندگان و حاضران، اقدامات جدید شهرداری تهران در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر را گامی مهم در مسیر توسعه پایدار دانست.

صالحی با اشاره به تغییر رویکرد شهرسازی در جهان گفت: امروز شهرسازی مدرن بر پایه توسعه پایدار استوار است و دیگر صرفاً به ساخت‌وساز، جاده‌سازی و توسعه عمرانی محدود نمی‌شود.

به گفته وی، شهرداری تهران نیز در دوره ششم مدیریت شهری سیاست‌های خود را بر همین مبنا پیش می‌برد و پروژه‌های مترو، اتوبوس برقی، استفاده از پساب برای آبیاری و توسعه انرژی خورشیدی، همگی نشانه این رویکرد است.

وی با اشاره به برنامه‌های دولت در گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر و تأکید رئیس جمهور بر توسعه پنل‌های خورشیدی اظهار کرد: دولت نهضتی در کشور شکل داده و هدف‌گذاری‌های بزرگی از جمله تولید ۳۰۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی در استان‌ها تعیین شده است. شهرداری تهران نیز سهم خود را پذیرفته و بر اساس تکلیف مشخص‌شده در حال تولید ظرفیت‌های مورد نیاز است.

صالحی اعلام کرد : در همین مراسم، ظرفیت ۴۸۶ کیلووات انرژی خورشیدی رونمایی شده و هدف‌گذاری‌های شهرداری برای سال ۱۴۰۵ «چشمگیر و بزرگ‌مقیاس» خواهد بود.

وی درباره اقدامات منطقه ۲ نیز گفت: در این دو سال ظرفیت‌های قابل توجهی ایجاد شده و تا پایان سال ۳۴۲ واحد جدید اضافه می‌شود. همچنین یک مزرعه خورشیدی با ظرفیت ۲۳۰ کیلووات برنامه‌ریزی شده که به‌زودی با همکاری سازمان شهرداری تهران آغاز خواهد شد.

شهردار منطقه ۲ با اشاره به گستردگی زیرساخت‌های شهرداری تهران از جمله پایانه‌های تاکسی و اتوبوس، ساختمان‌ها و فضاهای شهری افزود: این ظرفیت‌ها می‌تواند سهم تهران را در کاهش ناترازی برق و تأمین انرژی پایدار تقویت کند. رئیس‌جمهور وعده داده است که در سال ۱۴۰۵ قطعی برق صنایع رفع شود و ما نیز موظفیم سهم خود را در تحقق این هدف ایفا کنیم.

صالحی در بخش دیگری از سخنانش توسعه پایدار اجتماعی را نیز یکی از اولویت‌های مدیریت شهری اعلام کرد و با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: هدف دشمن ایجاد گسیخت فرهنگی و اجتماعی بود اما شهرداری‌ها با خدمات‌رسانی سریع و بازسازی منازل آسیب‌دیده اجازه ندادند این هدف محقق شود. امروز پس از حدود هفت ماه، هیچ شهروند آسیب‌دیده‌ای باقی نمانده که تکلیف اسکان یا بازسازی منزلش مشخص نشده باشد.

وی در پایان تأکید کرد:شهرداری تهران توسعه پایدار را در همه حوزه‌ها دنبال می‌کند. امیدواریم این مسیر، تهران را از ناترازی‌ها عبور دهد و شهروندان با اطمینان و آرامش بیشتری در این شهر زندگی کنند.