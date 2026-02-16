هر منطقه یک شب در میان دچار افت فشارآب می شود

بهنام بخشی سخنگوی آبفای تهران در گفتوگو با خبرنگار مهر در رابطه با قطعی های شبانه آب به صورت متناوب گفت: کاهش فشار آب به صورت یک روز در میان و بر اساس برنامهای مشخص و با توجه به شرایط سخت ناشی از کمبارشیهای چند سال گذشته و اینکه وضعیت منابع آبی تهران هنوز به حالت پایدار نرسیده بوده و نزدیک به سه ماه است که شبها از ساعت ۹ شب به بعد، با اطلاعرسانی قبلی، افت فشار کنترلشدهای در شبکه ایجاد میکنیم و هر منطقه نیز تنها یک شب در میان مشمول این طرح است.
وی با اشاره به اینکه این اقدام برای حفظ تعادل فشارآب در شبکه صورت می گیرد خاطر نشان کرد: شهروندانی که در ساختمان خود از مخزن و پمپ استفاده می کنند معمولاً دچار مشکل نمیشوند، اما ساختمانهایی که فاقد این تجهیزاتاند، ممکن است در ساعات افت فشار با قطعی موقت مواجه شوند.
بخشی در پاسخ به برخی گلایهها درباره تکرار افت فشار در برخی مناطق توضیح داد: در سامانه پایش مرکزی، وضعیت شبکه بهصورت لحظهای رصد میشود. گاهی مشاهده میشود که در برخی ساعات، در محلهای خاص مصرف ناگهانی افزایش مییابد و سبب افت فشار زودتر از موعد میشود. در چنین مواردی، اگر گرفتگی در ورودی ساختمان یا شستوشوی کنتور رخ داده باشد، با بازبینی شبکه قابل رفع است.
گفتنی است بسیاری از مردم طی تماس هایی با خبرگزاری مهر از قطعی شبانه آب به صورت متناوب گلایه مند بودند.
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