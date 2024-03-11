وضعیت ذخایر خونی مازندران نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبداله محمدی فیروزجایی ظهر دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: مراکز اهدای خون استان مازندران در ماه مبارک رمضان از تاریخ ۲۲ اسفند مصادف با اولین روز ماه رمضان تا عید سعید فطر بر اساس زمانبندی جدید فعال خواهند بود.

وی گفت: مراکز اهدای خون ساری، بهشهر، بابل، آمل و تنکابن در ماه مبارک رمضان از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ و شب از ساعت ۲۰ و ۱۵ تا ۲۴ فعال و آماده پذیرش داوطلبان اهدای خون خواهند بود.

مراکز اهدای خون، چالوس، نور و رامسر نیز از ساعت ۸ صبح الی ۱۳ و شب‌های قدر از ساعت ۲۰ و ۱۵ دقیق تا ۲۴ پذیرای اهداکنندگان و مرکز اهدای خون گلوگاه در روزهای شنبه و چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۳ آماده ارائه خدمت به اهدا کنندگان خون خواهند بود، همچنین مرکز اهدای خون قائم شهر شب‌ها از ساعت ۲۰ و ۱۵ دقیقه تا ٢٤ فعال است.

مدیرکل انتقال خون مازندران خاطر نشان کرد: تمامی مراکز اهدای خون در روز ۲۹ اسفند در شیفت صبح از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۳ و در ایام تعطیل نوروز در شیفت شب از ۲۰ و ۱۵ تا ۲۴ در خدمت مردم نوع دوست استان برای اهدای خون هستند.

وی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت ذخایر خونی استان به ویژه در گرو خونی O مثبت در این روزها گفت: نزدیک شدن ایام ماه مبارک رمضان و همزمان ورود به تعطیلات عید نوروز به شرط ادامه کاهش مراجعات مردم برای اهدای خون، موجب تشدید این وضعیت خواهد شد.

محمدی فیروزجایی از هم استانی‌هایی نوع دوست به ویژه جوانان درخواست کرد: در شروع ماه مبارک رمضان و سال جدید مسئله اهدای خون را در الویت برنامه‌های کاری خود قرار دهند و با یک نوبت اهدای خون سلامتی را به سه بیمار هدیه کنند.