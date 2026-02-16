به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام صالح آقابابایی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه مرحله جدیدی از نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» در ماه مبارک رمضان اجرایی می‌شود، اظهار کرد: این حرکت قرآنی به دنبال آن است که آیات قرآن کریم به مسلمات فکری و انگاره‌های ذهنی عموم مردم تبدیل شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه قرآن کریم آن‌گونه که باید و شاید در میان عموم مردم ساری و جاری نشده است، ادامه داد: در این راستا نهضت زندگی با آیه‌ها توسط سازمان تبلیغات اسلامی و با تأیید و تأکید مقام معظم رهبری آغاز و مقرر شد در طول سه سال، ۲۰۰ آیه منتخب این طرح در بین ۱۰ میلیون نفر تبدیل به انگاره ذهنی شود که اکثر این آیات ناظر به شرایط حساس کنونی مربوط به موضوع مقاومت هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با یادآوری اینکه قرآن در زندگی ما وارد نشده است، ادامه داد: اگر زندگی با آیه‌ها خوب اجرایی شود و جا بیفتد، قرآن به دغدغه مردم تبدیل خواهد شد.

آقابابایی با اشاره به اینکه هدف‌گذاری سه ساله زندگی با آیه‌ها در شش لایه اجرایی می‌شود، توضیح داد: گام اول، رسیدن پیام به ۵۰ میلیون نفر در کل کشور، لایه دوم تغییر انگاره‌ها برای ۳۰ میلیون نفر و سایر لایه‌ها شامل حفظ آیات توسط ۱۰ میلیون نفر، احصای یک میلیون نفر سفیر آیه‌ها و در نهایت تربیت یک‌هزار حلقه میانی در سراسر کشور است.

وی با تأکید بر اینکه سال گذشته ۱۱ میلیون نفر شرکت‌کننده داشتیم، افزود: در کل کشور ۱۷۰ هزار محفل و ۱۲۰ هزار سفیر آیه‌ها در کشور ثبت شد؛ راهبرد سازمان تبلیغات اسلامی این است که آرمان را جایگزین آرم کرده زیرا بنای تصدی‌گری ندارد بلکه راهبری می‌کند.

آیات منتخب و محوری زندگی با آیه‌ها در ماه رمضان

وی با اشاره به اینکه امسال نیز ۳۰ آیه منتخب از ۳۰ جزء قرآن کریم برای اجرای نهضت زندگی با آیه‌ها در دستور کار قرار گرفته و محصولات متنوع ناظر به آیات تولید شده و در دسترس عموم قرار دارد، گفت: این آیات در کتابچه‌های مختلف تهیه شده که آیات محوری امسال نیز پنج آیه شامل آیه ۶۸ طه، آیات پنجم و ششم سوره انشراح، آیات دوم و سوم سوره مبارکه طلاق، آیه ۱۷۳ سوره آل‌عمران و ۲۵۰ سوره مبارکه بقره است.

آقابابایی یادآور شد: همه محصولات تولید شده در خصوص آیات منتخب نهضت زندگی با آیه‌ها اعم از محصولات مکتوب و محصولات چندرسانه‌ای در سایت سفیران آیه‌ها و اپلیکیشن زندگی با آیه‌ها موجود است که علاقه‌مندان برای همراهی با این نهضت قرآنی می‌توانند عدد پنج را به سامانه ۳۰۰۰۱۹۲۶ ارسال و لینک‌های مربوط را دریافت کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه در سال گذشته از ۱۷۰ هزار محفل قرآنی در کشور، ۱۰۳ محفل مربوط به استان بود، اظهار کرد: از بین ۱۲۰هزار سفیران آیه‌ها نیز ۲ هزار و ۸۰۰ سفیر مربوط به چهارمحال و بختیاری بوده است که مشخصات همه این محافل به‌طور دقیق‌ در اختیارمان قرار دارد.

عملکرد چهارمحال و بختیاری در دوره قبلی طرح زندگی با آیه‌ها

وی تصریح کرد: در ماه رمضان امسال فعالان و متولیان محافل قرآنی می‌توانند مشخصات جلسات خود را در سامانه کشوری سفیران آیه‌ها ثبت کنند. این محافل قرآنی شامل همه جلساتی می‌شود که در منازل، مدارس و دانشگاه‌ها، محلات، مساجد و حسینیه‌ها، ادارات، مؤسسات قرآنی و خانه‌های قرآن شهری و روستایی و دیگر فضاها برگزار می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: هدف‌گذاری اجرای نهضت ملی زندگی با آیه‌ها در استان و شهرستان به شهرستان انجام شده و اکنون می‌دانیم که در هر منطقه به چه اعدادی در هر یک از آیتم‌های اجرای این طرح ملی باید دست یابیم. در این راستا بنا داریم در حوزه آشنایی مردم با پیام باید به عدد ۲۵۰ هزار نفر، در زمینه تغییر انگاره‌ها به عدد ۱۶۰ هزار، حفظ و تبیین و کاربردی‌سازی آیات ۳۰ هزار نفر، فعال‌سازی سفیران آیه‌ها پنج هزار سفیر، در حوزه ایجاد جلسات مستمر و فعال محافل ۵۰۰ محفل و در حوزه فعال کردن حلقه‌های میانی به ۲۴ مورد برسیم.

آقابابایی بیان کرد: در راستای تبیین آیات منتخب برای مردم استان چند کار ویژه ناظر به زیست‌بوم استانی را در نظر گرفتیم که از جمله می‌توان به تهیه کلیپ‌های تبیین هر یک از آیات منتخب نهضت زندگی با آیه‌ها با پنج رویکرد معرفتی، روانشناختی، اجتماعی، تفسیری و احکام اشاره کنم که با حضور اساتید استانی و همکاری صدا و سیما تولید شده و در ۳۰ روز ماه مبارک رمضان در شبکه استانی و فضای مجازی منتشر خواهد شد.

همه نهادهای دولتی و مردمی پای کار زندگی با آیه‌ها

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با قدردانی از پای کار آمدن نهادهای مختلف اجرایی استان، تصریح کرد: هم نماینده ولی فقیه در استان، هم نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری و البته استاندار استان و نیز نهادهای فرهنگی و اجرایی از جمله صدا و سیما، شهرداری، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، کمیته امداد امام خمینی (ره)، حوزه علمیه خواهران و برادران و ... پای کار نهضت زندگی با آیه‌ها هستند. ائمه جمعه و جماعات، نهادها و تشکل‌های مردم‌نهاد در سراسر استان نیز همچون سال‌های گذشته در خدمت قرآن هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: رسانه‌ها بیشترین سهم را در تحقق اهداف نهضت «زندگی با آیه‌ها» دارند و معتقدم بالای ۷۰ درصد کار را رسانه‌ها انجام می‌دهند که جای قدردانی دارد.

آقابابایی در پایان با تأکید بر اینکه پایه کارهای قرآنی باید متمرکز بر نسل نوجوان و دانش‌آموزان باشد، توضیح داد: آموزش و پرورش خوشبختانه پای کار است و مدارس، همراه هستند