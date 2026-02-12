به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد منصوری صبح پنجشنبه در جمع بانوان فعال رسانهای استان چهارمحال و بختیاری با موضوع «زندگی با آیهها» ویژه ماه مبارک رمضان با اشاره به اینکه تمامی برنامههای سازمان تبلیغات اسلامی حول کلانبرنامه زندگی با آیهها برنامهریزی و اجرایی میشود، اظهار کرد: برنامهها و فعالیتهای فرهنگی و قرآنی ما باید به این نکته مهم ختم شود که بتوانیم مبانی و مفاهیم آیات را در متن زندگی ساری و جاری کنیم.
رئیس اداره امور قرآنی ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه نهضت زندگی با آیهها از دو سال قبل و به مدت پنج سال تا ۱۴۰۷ در حال اجراست، ادامه داد: هدفگذاری این نهضت، درگیر ساختن و آشناسازی شمار بسیاری از افراد در جایجای کشور با آیات قرآن کریم است بهگونهای که انگارههای ذهنی افراد منطبق بر مفاهیم و مبانی کلام وحی باشد.
منصوری بیان کرد: انگاره به این معناست که افراد بهقدری با آیات وحی مأنوس و مألوف شوند که استنادات ذهنی آنان به سمت آیات وحیانی سوق یابد یعنی فرد قادر باشد در صحبتها و مراودات روزمره، آیات قرآن را به عنوان شاهد مثال بیاورد.
وی تأکید کرد: امسال به فضل الهی نهضت زندگی با آیهها با شتاب بهتری در استان اجرا خواهد شد؛ در ماه مبارک رمضان سال گذشته قریب به سه هزار محفل قرآنی بزرگ و کوچک در سراسر استان برگزار شد که میانگین شرکتکنندگان هر محفل ۴۰ نفر و میانگین کل افرادی که هر روز در این محافل شرکت داشتند، ۱۲۰ هزار نفر بودند و بر سر سفره کلام وحی از مبانی قرآنی ارتزاق میکردند.
رئیس اداره امور قرآنی ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: در سال گذشته قریب به ۱۲ درصد جمعیت استان در این محافل شرکت کردند که امسال بنا داریم این رقم را ارتقا بدهیم و جلسات قرآن ماه مبارک را در فضای بهتر و باشکوهتری برگزار کنیم.
منصوری نقش بانوان خاصه فعالان حوزه رسانه در تحقق این مهم را بسیار تعیین کننده خواند و گفت: رسانه، محوریت برگزاری زندگی با آیهها در ماه رمضان امسال و در امتداد ماههای رجب و شعبان بوده و تمام اتفاقات ناظر به این نهضت قرآنی، در سایت سفیران آیهها تبیین و تشریح شده است.
رئیس اداره امور قرآنی ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری در خصوص اپلیکیشن نهضت زندگی با آیهها، یادآور شد: این اپلیکیشن از کاربران میخواهد که به تناسب توانایی و ظرفیت خود، کاری در راستای پیشبرد این نهضت انجام بدهد و کنشی را رقم بزند.
منصوری با تأکید بر بهرهگیری کنشگران رسانهای از سایت و اپلیکیشن زندگی با آیهها، ادامه داد: کنشگران رسانهای، قرآنی و عموم کاربران میتوانند با نصب اپلیکیشن زندگی با آیهها در مسابقات روزانه و پویشها و برنامههای متنوع آن شرکت کنند.
وی با تصریح اینکه فعالان و متولیان محافل قرآنی میتوانند مشخصات محفل خود را در اپلیکیشن زندگی با آیهها بارگذاری و ثبت کنند، افزود: این فرایند سال گذشته بهصورت استانی انجام میشد اما امسال در قالب اپلیکیشن اجرایی میشود و سفیران آیهها میتوانند از این طریق در مسابقه ویژه محافل قرآنی نیز شرکت کنند.
منصوری در پایان با اشاره به اینکه در هدفگذاری نهضت زندگی با آیهها تا سال ۱۴۰۷، باید ۵۰ میلیون نفر با آیات منتخب و محوری این نهضت آشنا شوند، گفت: کتابچه آیات منتخب نیز مشتمل بر ۳۰ آیه محوری رمضان امسال از طریق سایت و اپلیکیشن در دسترس مخاطبان قرار دارد.
