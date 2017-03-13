فریدون الله‌یاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در ارتباط با برنامه‌های طرح‌ریزی شده در ارتباط با تسهیل سفر مسافران نوروزی به اصفهان و معرفی جاذبه‌های گردشگری نصف‌جهان به مسافران اظهار داشت: ستاد هماهنگی سفر استان برنامه‌های خود از از مدت ها پیش بر نوروز متمرکز کرده است و بر این اساس کمیته ‌های ۹ گانه شکل گرفتند و جلسات مختلفی نیز برگزار شده است.

وی با بیان اینکه از روز ۲۵ اسفندماه همایش یا مانور ستاد هماهنگی در قرارگاه انتظامی استان برگزار می‌شود، افزود: در روز ۲۶ اسفندماه نیز فعالیت های ستاد در استان اصفهان آغاز و آماده استقبال از مسافران نوروزی است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان با بیان اینکه برای اقامت مسافران نوروزی در استان اصفهان ۳۲۰ هزار ظرفیت اقامتی آماده به خدمت پیش بینی شده است، تاکید کرد: همچنین ۳۰ هزار ظرفیت مازاد نیز رزرو پیش بینی شده است که در مجموع۳۵۰ هزار نفر ظرفیت اقامتی را در ایام در تعطیلات نوروز شاهد خواهیم بود.

اجرای برنامه نوروزگاه برای دومین سال در اصفهان

وی در ارتباط با برنامه‌های نوروزی برای گردشگران در راستای معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان اصفهان ابراز داشت: امسال برنامه نوروزگاه به عنوان برنامه مهم فرهنگی به عنوان تجربه سال دوم اصفهان از دوم تا ششم فروردین ماه پیگیری می شود.

الله‌یاری اضافه کرد: در این برنامه آداب و سنت های نوروزی استان اصفهان به مهمانان نوروزی در مکان‌های تاریخی مانند چهلستون و میدان امام (ع) معرفی می شود.

وی با توجه به ظرفیت‌های گردشگری در استان اصفهان اضافه کرد: شهرستان‌های استان اصفهان نیز برای نوروز برنامه‌های مفصلی دارند و بنابر آداب و سنت ها ویژگی های سنتی و فرهنگی برنامه های خوبی با همکاری دستگاه های مرتبط خواهند داشت.

نوروز اصفهان با شعار «اصفهان شهر جهانی صنایع دستی»

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان با بیان اینکه بنا بر سیاست سازمان میراث فرهنگی برای نوروز امسال هر استان بر یک شعار متمرکز شده است، تاکید کرد: اصفهان شهر جهانی صنایع دستی است که به این معنا است که در ایام نوروز نصف‌جهان با شعار «شهرجهانی صنایع دستی» به استقبال نوروز می‌رود.

وی با بیان اینکه در مرکز استان شاهد شکل گیری نمایشگاه های صنایع دستی برای عرضه این محصولات هستیم، تصریح کرد: همچنین در برخی شهرستان ها از قبل از نوروز بازارچه های صنایع دستی راه اندازی شده است.