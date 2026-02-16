به گزارش خبرنگار مهر، داریوش جودکی در جمع خبرنگاران از آغاز گشت‌های ویژه نظارتی هم‌زمان با ماه مبارک رمضان و در آستانه عید نوروز خبر داد و تأکید کرد: هدف اصلی این طرح، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و پیشگیری از هرگونه تخلف در بازار است.

به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران، این گشت‌ها از ابتدای ماه مبارک رمضان آغاز شده و با اتصال به طرح نظارتی ایام نوروز، تا ۱۵ فروردین‌ماه به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

او با اشاره به ماهیت مشترک و تخصص‌محور این طرح گفت: گشت‌های تعزیراتی به‌صورت مشترک و با مشارکت دستگاه‌های تخصصی از جمله دانشگاه علوم پزشکی، جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط برگزار می‌شود و هر مجموعه متناسب با وظایف و نیازسنجی‌های انجام‌شده در حوزه خود ایفای نقش می‌کند.

مدیرکل تعزیرات شهرستان‌های استان تهران با تأکید بر حضور میدانی نیروهای نظارتی در سطح شهر افزود: گشت‌های ما روزانه در دو نوبت فعال هستند و نظارت‌ها تا ساعت ۶ عصر ادامه دارد تا تخلفات احتمالی در سریع‌ترین زمان شناسایی و رسیدگی شود.

جودکی همچنین با اشاره به نقش مردم در تکمیل زنجیره نظارت بر بازار گفت: اگر شهروندان احساس کنند حقی از آن‌ها ضایع شده یا با تخلفی مواجه شده‌اند، می‌توانند بر اساس منشور اخلاقی تعزیرات، موضوع را از طریق تماس با سامانه‌های ۱۳۵ و ۱۲۴ گزارش دهند؛ پیگیری با ما خواهد بود.

او در بخش دیگری از سخنانش با اطمینان خاطر به مردم اعلام کرد: از نظر تأمین کالاهای اساسی، هیچ‌گونه کمبودی وجود ندارد و ذخایر به میزان کافی در انبارها موجود است. بنابراین جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان نیست.

مدیرکل تعزیرات در پایان تأکید کرد: نظارت مستمر، برخورد قاطع با تخلفات و آرامش بازار، اولویت اصلی ما در ایام رمضان و نوروز است.