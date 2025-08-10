علی اشکانی: کشتی فرنگی در المپیک ناشنوایان حداقل ۲ مدال طلا کسب می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اشکانی با یادآوری اینکه نخستین اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی ناشنوایان برای حضور در بازی های المپیک ناشنوایان از ۱۷ مرداد در کمپ تیم های ملی فدراسیون آغاز شد، گفت: کشتی گیرانی که در رقابت های قهرمانی کشور، سهمیه اول اوزان خود را برای ورود به تیم ملی کسب کردند در این اردو حضور دارند.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در مورد روند تمرینات تیمش گفت: تا زمان اعزام به بازی های المپیک ۵ مرحله اردو خواهیم داشت که مرحله نخست آن در جریان است. در این اردو بیشتر روی آمادگی جسمانی کشتی گیران تمرکز داریم. برای اردوهای بعد وارد فاز تخصصی و تکنیکی کشتی می شویم.

وی تاکید کرد: استراحت و تغذیه در کنار مباحث روحی و روانی، فاکتورهای مورد توجه ما در تمرینات است. تمرینات پرفشاری داریم و به همین دلیل استراحت و تغذیه مفید کشتی گیران برای مان حائز اهمیت است. خوشبختانه با همکاری فدراسیون، همه شرایط برای پشت سر گذاشتن تمرینات مفید مهیا است.

اشکانی همچنین آنالیز حریفان را هم موردتوجه قرار داد و افزود: از این مسئله هم غافل نیستیم. در کنار آمادگی، شناخت از حریفان هم روی کیفیت مبارزه کشتی گیران تاثیر زیادی خواهد داشت. بنابراین از حالا آنالیز را آغاز کرده ایم و اطلاعات لازم را به کشتی گیران منتقل می کنیم و از آنها در تمرینات بهره می بریم.

اشکانی با اشاره به روند کاهشی اوزان کشتی در بازی های المپیک ناشنوایان خاطرنشان کرد: مسابقات کشتی المپیک ناشنوایان دو دوره قبل، در ۱۰ وزن برگزار شد. برای المپیک دوره قبل تعداد اوزان المپیکی به ۸ وزن کاهش پیدا کرد و برای این دوره بازی ها هم در هر بخش کشتی فرنگی و آزاد، رقابت در ۶ وزن برگزار خواهد شد.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ناشنوایان در مورد عملکرد تیمش در بازی های المپیک تصریح کرد: پیش از مسابقات تلاش مان کسب حداکثر آمادگی است اما در جریان بازی ها و مبارزاتی که خواهیم داشت، خیلی عوامل می تواند روی نتیجه گیری تاثیرگذار باشد. در مجموع پیش بینی ما این است که دو مدال طلا بگیریم اما تلاش مان برای کسب مدال های بیشتر است.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد.