به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین همایش «روحانیت و رسانه» با محوریت «دین، رسانه و سیاستگذاری؛ چگونه معلم و مبلغ کنشگر مؤثر باشیم؟» به همت اداره فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار میشود.
در این همایش حجتالاسلام محمدعلی رنجبر، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع)، بهعنوان سخنران اصلی به بررسی نسبت دین، رسانه و سیاستگذاری فرهنگی و نقش کنشگری فعال معلمان و مبلغان در فضای رسانهای میپردازد.
این همایش روز چهارشنبه ۲۹ بهمنماه ۱۴۰۴ از ساعت ۸:۳۰ صبح در مشهد، چهارراه خسروی، نبش گذرگاه واعظ طبسی، دفتر تبلیغات اسلامی، طبقه سوم، سالن همایشها برگزار خواهد شد.
