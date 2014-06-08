دوره آموزشی معاونان فرهنگی ادارات کل تبلیغات اسلامی سراسر کشور در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره یک روزه که روز شنبه به صورت کارگاهی برگزار شد، حجت‌الاسلام عباس اسکندری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم، مهندس سید حیدر مرتضوی قائم مقام موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان دفتر قم، دکتر علی عسگری مدیرعامل خبرگزاری مهر، اباذر جعفری سرپرست اداره کل اطلاع رسانی و تبلیغ نوین دفتر تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام نصراللهی و استاد هادی فضل الله نژاد از پژوهشگران حوزه رسانه ضمن سخنرانی، به سئوالات معاونان فرهنگی ادارت کل تبلیغات اسلامی پاسخ دادند.

حجت‌الاسلام اسکندری که پیرامون ارتباطات دینی سخن می‌گفت اظهار کرد: سال 87 یک طلبه بحث ارتباطات دینی را مطرح کرد که مورد توجه استادان علم ارتباطات و رسانه ها قرار گرفت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم عنصر ارتباط گر، فرد یا جامعه، عنصر ابزار و وسایل و محتوای ارزشی را چهار عنصر مهم در مسیر دستیابی به ارتباطات دینی ذکر کرد.

وی توحید و یکتاپرستی و پرهیز از شرک، امت، تقوا، امر به معروف و نهی از منکر و امانت را از گزاره‌های مهم در ارتباطات دینی ذکر کرد و گفت: این 5 گزاره ارکان و مبانی ارتباطات دینی را شکل می دهند ولی این موارد در ارتباطات غرب جایگاهی ندارند.

علی عسگری مدیرعامل خبرگزاری مهر نیز با اشاره به گستردگی و تاثیرگذاری فراوان فضای مجازی، حضور جدی مبلغان در این عرصه را از الزامات تبلیغ دین دانست و افزود: جنگ رسانه‌های غرب علیه جمهوری اسلامی و اسلام یک جنگ تمام عیار است ولی ماهیت تبلیغ دین با آنچه که رسانه‌های غرب دنبال آن هستند متفاوت است.

وی با اشاره به اهانت‌هایی که به علما و شخصیت‌های مذهبی شیعی در شبکه‌های اجتماعی می‌شود، بر لزوم حضور جدی‌تر مبلغان در فضای مجازی تاکید کرد و خواستار شبکه‌سازی در فضای مجازی با بهره‌گیری از ظرفیت خودجوش جوانان مومن و انقلابی شد.

سید حیدر مرتضوی قائم مقام موسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان دفتر قم دیگر سخنرانی این دوره آموزشی بود که ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های این موسسه، درباره افق پیش روی موسسه تبیان سخن گفت.

وی اظهار کرد: موضوعاتی که تبیان سال‌ها در آن فعالیت داشته و به واسطه آن، نیروی انسانی متعهد، باتجربه و متخصص هر یک را دارد و در افق آینده خود قصد دارد شبکه‌هایی از عناصر فعال در هر حوزه را ایجاد کند.

اباذر جعفری سرپرست اداره کل اطلاع‌رسانی و تبلیغ نوین دفتر تبلیغات اسلامی، حجت‌الاسلام نصراللهی و استاد فضل‌الله نژاد از پژوهشگران حوزه رسانه نیز در این دوره آموزشی به تبیین نقش رسانه در تبلیغ دین و بررسی شبکه‌های اجتماعی و ماهواره پرداختند.

این دوره آموزشی به دنبال برگزاری همایش بررسی طرح‌های فرهنگی با رویکرد مدیریت جهادی برگزار شده و دبیرخانه مدیریت جهادی که در اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم مستقر است هر ماه برای معاونان فرهنگی ادارات کل تبلیغات اسلامی استان‌های کشور برنامه‌های متنوعی تدارک دیده است.