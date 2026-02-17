سردار دامغانی: شهدا در فتنه‌ های غبارآلود با بصیرت وارد میدان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی پیش از ظهر سهشنبه در مراسم اربعین شهدای مدافع امنیت در رشت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: شهادت نهایت عاقبتبهخیری انسان است؛ مقامی که در قرآن و روایات بارها به آن اشاره شده است.
وی با بیان اینکه انسان زمانی به این مرتبه میرسد که وجود، مال و جان خود را در معاملهای الهی تقدیم خداوند کند، افزود: شهدا کسانی هستند که به بالاترین مرحله این معامله رسیده و «عند ربهم یرزقون» شدهاند.
فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به اینکه شهدا در زمان حیات انسانهایی عادی با مسئولیتهای مشخص بودند، گفت: اما با رسیدن به مقام شهادت، جایگاهی مییابند که درک آن برای ما دشوار است.
دامغانی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه خانوادههای شهدا تصریح کرد: اجر خانوادههای شهدا کمتر از اجر شهادت نیست، زیرا این خانوادهها شهیدپرور بودهاند و شهید در درجه نخست پدر، مادر و همسر خود را شفاعت میکند.
وی ادامه داد: خانوادههای شهدا پس از فقدان عزیزانشان با سختیها و رنجهایی مواجه میشوند، اما چون این رنج در مسیر رضای الهی است، خداوند پاداش ویژهای برای آنان قرار داده و این خانوادهها برگزیده و مورد عنایت الهی هستند.
بصیرت شهدا در میدان فتنه
فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به تفاوت درجات شهدا اظهار کرد: شهیدی که در میدان غبارآلود و فتنهگون، جایی که تشخیص حق و باطل دشوار است، با بصیرت وارد میدان میشود و شجاعانه میایستد، از جایگاه ویژهای برخوردار است.
وی افزود: امپراتوری رسانهای دشمن با جنگ روانی و شناختی در پی تأثیرگذاری بر ذهن و فکر جوانان است، اما شهید با بصیرت مسیر حق را تشخیص داده و در میدان حضور پیدا میکند.
دامغانی این شهدا را جوانان تربیتشده مکتب امام و انقلاب دانست و گفت: این شهدا با شهدای صدر اسلام از حیث شرایط زمانی متفاوتاند، اما هر یک درجات خاص خود را دارند. جوانانی که گاه به تعبیر رهبر انقلاب «زندهزنده» شهید شدند و شهادتشان دفعی نبود، در مکتب اسلام و ایران اسلامی پرورش یافتهاند.
پیوند هویت ایرانی و دینی در انقلاب اسلامی
فرمانده سپاه قدس گیلان یکی از دلایل پیروزی انقلاب اسلامی را ناسازگاری حکومتهای قاجار و پهلوی با هویت ایرانی و روحیه دینی مردم دانست و بیان کرد: انقلاب ۵۷ پیوندی میان ایران اسلامی و هویت سلطهناپذیر ملت ایجاد کرد؛ پیوندی که موجب تولدی دوباره برای اسلام و حرکت ایران در مسیر پیشرفت و استقلال شد.
وی با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: حضور حماسهساز مردم در این راهپیمایی، سیلی محکمی به دشمنان بود.
دامغانی با بیان اینکه انقلاب اسلامی دارای دو وجه سلبی و ایجابی بود، افزود: وجه سلبی آن سرنگونی حکومت شاهنشاهی و وجه ایجابی آن ساختن نظام جدید بود، اما برخی جریانهای نفوذی تلاش کردند فرهنگ و اقتصاد کشور را بار دیگر تحت سلطه دشمن قرار دهند.
استقلال ایران و افول قدرت آمریکا
فرمانده سپاه قدس گیلان مؤلفه اصلی قدرت ایران را مردم عنوان کرد و گفت: دشمن تلاش دارد اراده مردم را تضعیف کند.
وی با بیان اینکه ایران اسلامی امروز کشوری مستقل است، افزود: زورگویی آمریکا در جهان به اوج رسیده، اما در تقابل با محور مقاومت و ایران، قدرت این کشور رو به افول است.
دامغانی تصریح کرد: فشارهای امروز به دلیل تقویت و پیشرفت ایران است و همانگونه که رهبر معظم انقلاب تأکید کردهاند، کشور به «قله» نزدیک شده است.
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