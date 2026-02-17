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۲۸ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۱۶

۴۰ تن برنج تنظیم بازار در شهرستان گناوه توزیع می شود

۴۰ تن برنج تنظیم بازار در شهرستان گناوه توزیع می شود

بوشهر- مدیر جهاد کشاورزی گناوه گفت: ۴۰  تن برنج تنظیم بازار با قیمت مصوب در شهرستان گناوه توزیع می‌شود.

اسماعیل رفعتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در آستانه ماه مبارک رمضان و راستای تأمین نیاز شهروندان و ایجاد تعادل در بازار کالاهای اساسی، ۴۰ تن برنج طرح تنظیم بازار با قیمت مصوب در شهرهای گناوه و بندر ریگ و روستاهای بخش مرکزی شهرستان توزیع می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی گناوه تصریح کرد: قیمت مصوب برنج تنظیم بازار به ازای هر کیسه ۱۰ کیلویی یک میلیون و ۶۴۰ هزار تومان تعیین شده است.

رفعتی با اشاره به زمان اجرای طرح گفت: توزیع برنج اختصاص‌یافته به شهرستان در ساعت ۱۲ روز چهارشنبه، ۲۹ بهمن ماه، توسط عاملان تعیین‌شده انجام می‌شود.

وی یادآور شد: برای سهولت دسترسی شهروندان، عاملان توزیع درشهرستان مشخص شده‌اند و بازرسین بر روند توزیع توسط فروشندگان نظارت خواهند کرد.

وی گفت: از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا گران‌فروشی مراتب را به کارشناسان تنظیم بازار جهاد کشاورزی گزارش دهند.

کد مطلب 6752065

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