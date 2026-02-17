  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۸ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۲۷

روسیه تهدید کرد آتش «دزدان دریایی غربی» را خاموش می‌کند

روسیه تهدید کرد آتش «دزدان دریایی غربی» را خاموش می‌کند

دستیار رییس‌ جمهور روسیه هشدار داد: در مناطق دریایی مهم و کلیدی، باید نیروهای قابل توجهی به طور دائم مستقر شوند؛ نیروهایی که بتوانند آتش دزدان دریایی غربی را خاموش کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، «نیکلای پاتروشف» دستیار رئیس‌ جمهور روسیه امروز سه شنبه اعلام کرد که در صورت توقیف کشتی‌ های روسی، مسکو عملیات تلافی‌ جویانه انجام خواهد داد.

بر اساس اعلام این رسانه، دستیار رئیس‌ جمهور روسیه گفت که مسکو می‌تواند نیروی دریایی خود را برای جلوگیری از توقیف کشتی‌ هایش توسط کشورهای اروپایی مستقر کند و در صورت توقیف کشتی‌ های روسی، ممکن است علیه کشتی‌ های اروپایی تلافی کند.

دستیار کرملین در این خصوص گفت: اگر ما به آنها پاسخ محکمی ندهیم، به زودی انگلیس، فرانسه و حتی کشورهای حوزه بالتیک آنقدر متکبر خواهند شد که سعی می‌ کنند دسترسی کشور ما به دریاها را حداقل در حوزه اقیانوس اطلس مسدود کنند.

وی سپس تصریح کرد: در مناطق دریایی مهم و کلیدی، از جمله مناطقی که از روسیه دور هستند، باید نیروهای قابل توجهی به طور دائم مستقر شوند؛ نیروهایی که بتوانند آتش دزدان دریایی غربی را خاموش کنند.

کشورهای غربی در تلاش برای فلج کردن ادعایی و موهوم اقتصاد روسیه با تحریم‌ ها بوده‌اند و در ماه‌ های اخیر سعی کرده‌اند تانکرهای نفتی به اصطلاح مظنون به دخالت در حمل و نقل نفت روسیه را توقیف کنند.

در ژانویه، آمریکا یک تانکر نفتی با پرچم روسیه را به عنوان بخشی از تلاش‌ ها برای محدود کردن صادرات نفت ونزوئلا توقیف کرد.

کد مطلب 6752064

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • فرزاد IR ۰۷:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      4 3
      پاسخ
      روسیه نباید رو به این غربیها به خصوص ارو پاییها بده یعنی براشون یه لبخند بزنی دیگه میان سوارت میشن و اینکه اگه نفت کش از روسیه توقیف کنند روسیه سریع تلافی کند ایران هم قبلٱ اینها رو نباید وارد مذاکرات هسته ای میکردن اینها فقط زورشون به کشورهای ضعیف می‌ره آمریکا هر بلایی یا توهینی بهشون می‌کنه نفسشون در میاد.
      • هالو IR ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
        1 3
        احسنت به این تحلیل آفرین باریکلا نه باریکلا نه باریکلا
    • IR ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      2 2
      پاسخ
      ایولا به پوتین مقتدر
    • IR ۲۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      0 0
      پاسخ
      دمش گرم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها