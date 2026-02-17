به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، «نیکلای پاتروشف» دستیار رئیس‌ جمهور روسیه امروز سه شنبه اعلام کرد که در صورت توقیف کشتی‌ های روسی، مسکو عملیات تلافی‌ جویانه انجام خواهد داد.

بر اساس اعلام این رسانه، دستیار رئیس‌ جمهور روسیه گفت که مسکو می‌تواند نیروی دریایی خود را برای جلوگیری از توقیف کشتی‌ هایش توسط کشورهای اروپایی مستقر کند و در صورت توقیف کشتی‌ های روسی، ممکن است علیه کشتی‌ های اروپایی تلافی کند.

دستیار کرملین در این خصوص گفت: اگر ما به آنها پاسخ محکمی ندهیم، به زودی انگلیس، فرانسه و حتی کشورهای حوزه بالتیک آنقدر متکبر خواهند شد که سعی می‌ کنند دسترسی کشور ما به دریاها را حداقل در حوزه اقیانوس اطلس مسدود کنند.

وی سپس تصریح کرد: در مناطق دریایی مهم و کلیدی، از جمله مناطقی که از روسیه دور هستند، باید نیروهای قابل توجهی به طور دائم مستقر شوند؛ نیروهایی که بتوانند آتش دزدان دریایی غربی را خاموش کنند.

کشورهای غربی در تلاش برای فلج کردن ادعایی و موهوم اقتصاد روسیه با تحریم‌ ها بوده‌اند و در ماه‌ های اخیر سعی کرده‌اند تانکرهای نفتی به اصطلاح مظنون به دخالت در حمل و نقل نفت روسیه را توقیف کنند.

در ژانویه، آمریکا یک تانکر نفتی با پرچم روسیه را به عنوان بخشی از تلاش‌ ها برای محدود کردن صادرات نفت ونزوئلا توقیف کرد.