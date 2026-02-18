بصیرتی:قرآن باید معیار تصمیم و سبک زندگی مردم شود

حجت‌الاسلام مهدی بصیرتی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه تقویت ایمان و شکل‌گیری صلاح عمومی در جامعه بدون رجوع عمیق و عملی به قرآن ممکن نیست، اظهار کرد: آنچه امروز جامعه ما به آن نیاز دارد، صرفاً قرائت و برگزاری محافل قرآنی نیست، بلکه فهم، تدبر و جاری‌سازی آیات الهی در زیست روزمره مردم است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشان افزود: طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» دقیقاً با همین نگاه طراحی شده است؛ حرکتی برای تبدیل انس با قرآن از یک رفتار مناسکی و مقطعی، به یک جریان فرهنگی زنده و ماندگار در متن زندگی جامعه.

وی با بیان اینکه این طرح یک برنامه مقطعی یا محدود به یک دستگاه خاص نیست، تصریح کرد: «زندگی با آیه‌ها» یک طرح هم‌افزای ملی است. اگرچه سازمان تبلیغات اسلامی نقش راهبری آن را برعهده دارد، اما موفقیت این حرکت در گرو همراهی حوزه‌های علمیه، مساجد، هیئات مذهبی، مؤسسات قرآنی، آموزش و پرورش، رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی است؛ این طرح متعلق به همه کسانی است که دغدغه قرآن دارند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشان در تشریح زیرساخت‌های آماده‌شده برای اجرای این طرح در ماه مبارک رمضان گفت: تمامی بسترهای محتوایی این حرکت از پیش طراحی و تولید شده است؛ به‌طوری که ۲۰ عنوان محتوای مکتوب آماده و منتشر شده، یک عنوان کتاب تدوین و آماده انتشار است و ۳۰ آیه منتخب برای ۳۰ روز ماه مبارک رمضان، به همراه محتوای تفسیری و کاربردی، پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: برای هر روز از ماه رمضان، یک آیه با بسته کامل محتوایی در نظر گرفته شده تا مخاطبان بتوانند به‌صورت منظم، هدفمند و مستمر با طرح همراه شوند و ارتباطی کاربردی با آیات قرآن برقرار کنند.

بصیرتی افزود: علاوه بر محتوای مکتوب، تولیدات تصویری، گرافیکی و فیلم‌های کوتاه نیز آماده شده و برای انتشار در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، در اختیار مجموعه‌های فرهنگی قرار می‌گیرد. این بسته‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که مبلغین، جلسات قرآنی، گروه‌های مردمی، کانال‌های خبری و فعالان فضای مجازی بتوانند بدون دغدغه تولید محتوا، به‌صورت روزانه در اجرای طرح مشارکت داشته باشند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشان با اشاره به رویکرد مردمی این حرکت اظهار کرد: تلاش ما این بوده است که «زندگی با آیه‌ها» به یک جریان عمومی تبدیل شود؛ جریانی که هر فرد دغدغه‌مند نسبت به قرآن بتواند در آن نقش‌آفرینی کند و سهمی در نهادینه‌سازی تفکر قرآنی در جامعه داشته باشد.

وی تأکید کرد: هدف نهایی این است که هر مسجد، هر هیئت و حتی هر خانواده، به یک پایگاه ترویج یک آیه و یک پیام قرآنی تبدیل شود و قرآن به‌صورت ملموس در تصمیم‌ها، رفتارها و سبک زندگی مردم حضور داشته باشد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشان گفت: ماه مبارک رمضان نقطه آغاز این مسیر است، نه پایان آن. اگر قرار است به جامعه‌ای با ایمان راسخ و صلاح عمومی برسیم و در افق تمدن نوین اسلامی حرکت کنیم، باید قرآن را به معیار اصلی تصمیم‌گیری و زیست اجتماعی تبدیل کنیم. طرح «زندگی با آیه‌ها» تلاشی در همین مسیر است و امیدواریم با مشارکت همه ظرفیت‌های شهرستان کاشان، به یک جریان ماندگار فرهنگی تبدیل شود.