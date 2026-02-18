به گزارش خبرگزاری مهر، یارالله کاکولوند در سخنانی، اظهار داشت: در راستای سیاست‌های قوه قضاییه مبنی بر گسترش فرهنگ صلح و سازش و حل‌وفصل دعاوی خارج از فرایندهای طولانی دادرسی، شعبه ۹ مجتمع قضایی شورای حل اختلاف شهرستان خرم‌آباد استان لرستان از حصول سازش قطعی در دو پرونده مهم مهریه خبر داد.

وی گفت: بر اساس اعلام این شعبه، یکی از پرونده‌های مختومه شده مربوط به مطالبه ۱۳۸۴ عدد سکه بهارآزادی بود که ارزش مقوم شده آن بالغ بر ۲۶۳ میلیارد تومان برآورد شده بود. پرونده دوم نیز مربوط به مطالبه ۱۰۰ سکه بهارآزادی باارزش مقوم بیش از ۱۹ میلیارد تومان بود که با تلاش مسئولان و کارکنان این شعبه، طرفین به توافق نهایی دست یافتند.

رئیس شوراهای حل اختلاف لرستان، افزود: این سازش موفقیت‌آمیز به احترام ماه شعبان و در راستای رضای خداوند متعال صورت‌گرفته است. دستیابی به صلح و سازش در پرونده‌های باارزش مالی بالا، نه‌تنها از طولانی‌شدن فرایند رسیدگی قضایی جلوگیری می‌کند، بلکه موجب رضایت کامل مراجعین و تثبیت روابط اجتماعی را فراهم می‌سازد.

کاکولوند، بیان داشت: این اقدام شورای حل اختلاف خرم‌آباد، الگویی برای سایر شعب در جهت تحقق اهداف عالیه قوه قضائیه در زمینه اجرای عدالت اجتماعی از طریق سازش و میانجی‌گری مؤثر تلقی می‌شود.