ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری جلسه هماهنگی توزیع خرمای ماه مبارک رمضان و میوه تنظیم بازار شب عید در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اظهار کرد: این نشست با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره سازمان مرکزی، نماینده ولی‌فقیه، مدیران ستادی، مدیران تعاون روستایی استان‌ها و مدیران عامل اتحادیه‌های مرکزی و استانی برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه، به همراه عظیمی مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های روستایی استان کرمانشاه حضور داشتیم و موضوعات مرتبط با تنظیم بازار پایان سال و ماه مبارک رمضان به‌صورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه با بیان اینکه در این نشست به‌عنوان رئیس استان‌های منطقه ۴، مسائل و مشکلات موجود مطرح شد، تصریح کرد: موضوعاتی از جمله کارمزد گندم، مشکلات پرداختی سیب‌زمینی، اعتبارات یک‌درصد تقویت و توسعه تعاونی‌های تولید روستایی و همچنین ضرورت مستندسازی اموال غیرمنقول تعاونی‌ها از جمله مواردی بود که در این جلسه عنوان شد.

صفایی در ادامه به وضعیت توزیع خرمای ماه مبارک رمضان در استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: برای ماه مبارک رمضان، ۵ تن خرمای مضافتی ذخیره‌سازی شده که توزیع آن از روز یکشنبه ۲۶ بهمن‌ماه با قیمت هر کیلوگرم ۲۹۰ هزار تومان در سطح روستابازارهای استان آغاز شده است.

وی درباره تأمین میوه شب عید نیز افزود: برای تنظیم بازار پایان سال، ۱۲۰ تن پرتقال تامسون و ۶۰ تن سیب درختی تأمین شده که این محموله‌ها در حال حمل به استان بوده و پس از ورود، در سردخانه ویژه میوه شب عید استان ذخیره‌سازی می‌شود.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه با اشاره به مصوبات این نشست خاطرنشان کرد: مقرر شد با افزایش محل‌های توزیع، خرمای ماه مبارک رمضان و میوه شب عید در تمامی روستابازارهای استان‌ها عرضه شود و نظارت دقیق و مستمر بر روند توزیع میوه پایان سال به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

صفایی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی از این برنامه‌ریزی‌ها، دسترسی آسان‌تر مردم به اقلام اساسی، کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده در فرآیند توزیع است و تعاون روستایی استان با تمام ظرفیت در این مسیر اقدام خواهد کرد.