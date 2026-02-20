به گزارش خبرنگار مهر، ایرج صفایی عصر جمعه، در جریان بازدید از سردخانه ذخیره میوه شب عید و خرمای ماه مبارک رمضان استان کرمانشاه، روند ذخیرهسازی پرتقال و سایر اقلام تنظیم بازار را از نزدیک مورد بررسی قرار داد و توصیههای لازم را به دستاندرکاران این حوزه ارائه کرد.
وی با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای تأمین میوه شب عید استان، اظهار کرد: بر اساس مصوبات تنظیم بازار، ۱۲۰ تن پرتقال تامسون از استان مازندران و ۶۰ تن سیب درختی از شهرستان اشنویه در آذربایجان غربی خریداری شده که عملیات حمل پرتقال تامسون به استان کرمانشاه و ذخیرهسازی آن در سردخانهها در حال انجام است.
مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه افزود: طبق برنامه زمانبندی، طی چند روز آینده نیز سیب درختی سهمیه استان از اشنویه به کرمانشاه منتقل و در سردخانههای پیشبینیشده ذخیرهسازی خواهد شد تا میوه مورد نیاز ایام پایانی سال بدون وقفه در اختیار شبکه توزیع قرار گیرد.
صفایی در ادامه با اشاره به تمهیدات اندیشیدهشده برای ماه مبارک رمضان، گفت: بهمنظور تأمین خرمای مورد نیاز این ماه، ۵ تن خرمای مضافتی ذخیرهسازی شده که توزیع آن از روز یکشنبه ۲۶ بهمنماه، با قیمت هر کیلوگرم ۲۹۰ هزار تومان در سطح روستابازارهای استان آغاز شده است.
وی کیفیت اقلام خریداریشده را مطلوب ارزیابی کرد و بیان داشت: میوه و خرمای تهیهشده از کیفیت بالا و استانداردهای لازم برخوردار است تا همانند سالهای گذشته، رضایت مردم استان کرمانشاه را به همراه داشته باشد.
مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه در پایان با تأکید بر کفایت ذخایر پیشبینیشده تصریح کرد: مقادیر فعلی بر اساس مصوبه تنظیم بازار استان تعیین شده، اما در صورت افزایش تقاضا یا نیاز بیشتر، هیچگونه مشکلی برای تأمین وجود ندارد و اقلام مورد نیاز از محل ذخایر ملی که از قبل برنامهریزی شده، تأمین خواهد شد.
